06:21 02 февраля 2018 0

Эксперты полагают, что у экс-чиновника есть шанс на освобождение или смягчение приговора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, приговорив его за взятку к 8 годам колонии строгого режима. Адвокат и супруга экс-чиновника уже сказали, что будут обжаловать решение суда. Эту идею поддержали и в Совфеде, и в Совете по правам человека (СПЧ), и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Так, член СПЧ Андрей Бабушкин заявил, что хочет проанализировать приговор и подготовить экспертное заключение, в котором будет говориться о слишком суровом наказании. «Даже в случае, если Белых был бы виновен, я убеждён, что такой огромный срок ранее не судимому человеку, который много сделал положительного, давать нельзя, — рассказал РИА „Новости“ Бабушкин, отметив, что приговор не должен рушить человеческую жизнь. — Восемь лет с таким состоянием здоровья, как у Никиты, я думаю, он просто может не выдержать».

Такого же мнения придерживается член комитета Совфеда по законодательству Алексей Александров: «Думаю, что приговор строгий, с учетом статьи обвинения и состояния здоровья Белых. Хотя, конечно, трудно быть судьей в деле, которое оцениваешь со стороны».

Сенатор также добавил, что выступает против тяжелых приговоров, которые не связаны с преступлениями против личности. Кроме того, по мнению Александрова, судам следует назначать более реальные штрафы, чтобы осужденный имел возможность их оплатить.

Заместитель председателя московской ОНК Ева Меркачева, в свою очередь, в разговоре с агентством заявила, что несмотря на всю строгости приговора, удивительным не стал даже для самого экс-губернатора. По ее мнению, показателем предвзятости следствия для Белых стал тот факт, что во время процесса не допросили и десятой части свидетелей защиты, поэтому на экс-чиновник сразу настраивал себя на длительную борьбу с апелляциями, кассациями и обращением в Европейский суд по правам человека. В этом правозащитница поддерживает сторону защиты, также обращая внимание на здоровье экс-чиновника: «С учетом всех его болезней и отсутствия ухода врачей в колонии он восемь лет там просто не проживет».

Адвокат Игорь Трунов назвал обращение в ЕСПЧ шансом на освобождение для Никиты Белых. В противном случае, ему придется бороться за перевод в колонию общего режима, так как только там заключенные имеют право на условно-досрочное освобождение.

Его коллега Александр Глушенков сравнил дело и приговор Белых с аналогичной историей осужденного ранее экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. В обоих случаях, по предположению собеседника агентства, ситуация «очень сильно похожа на провокацию»: осужденным давали пакет, а в нем оказывалась взятка. При этом и тот и другой об этом якобы не знали. «По-хорошему дело Белых должно было развалиться, но по непонятной причине дошло до такого состояния, что в итоге был вынесен такой приговор», заключил Глушенков.

Критически к Никите Белых и уголовному делу отнесся лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам политика, бывшему губернатору намекали, что дело может закончиться тюрьмой, однако тот якобы в это не верил из-за «притупившегося чутья».

«Вся эта история напоминает о тяге наших прозападных демократов к такому своего рода мазохизму. Они сначала критиковали власть за коррупцию, а в итоге многие из них самих оказались замешаны в темных делишках. Они, видимо, настолько были уверены в своей репутации, думали, что под них-то точно копать не начнут, что вообще не реагировали ни на какие „звоночки“», — заявил Жириновский.

Суд, как напоминает RT, признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей.