11:19 02 февраля 2018 18

В этом доме 87 лет назад родился Борис Ельцин Фото: Юлия Казарина, «ВК»

В Свердловской области, в селе Басмановское, сгорел дом, в котором 1 февраля 1931 года родился первый президент России Борис Ельцин. Во время пожара 26 января взорвался газовый баллон, поэтому от строения остались только закопченные стены.

«Сообщение о пожаре поступило в 6.40 утра. На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной пожара стало неисправное печное отопление», — сообщили «URA.RU» в МЧС Талицы.

Пожарные выяснили, что хозяева дома, где родился Ельцин, уехали в Тюмень. Уезжая, они попросили присмотреть за домом своего соседа Николая Шабунина. Шабунин с вечера поставил греться воду, чтобы кипяток поддерживал тепло в помещении. Иначе в мороз могли перемерзнуть трубы водопровода, из-за чего соседи остались бы без холодного водоснабжения. Предположительно, неисправная печь, оставленная без присмотра, вызвала пожар. Когда сосед утром пришел проверить дом и открыл дверь, из помещения повалил дым. Он сразу же позвонил пожарным.

Отметим, существует стереотип, что Борис Ельцин родился в селе Бутка, однако это неверно. Будущий президент родился в Басмановском, что в 17 километрах от Бутки. Когда Борису было несколько месяцев, его родители переехали в Бутку.