{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
11:19  02 февраля 2018 18

Накануне 87-летия Ельцина взорвался дом, где он родился. ВИДЕО

В этом доме 87 лет назад родился Борис ЕльцинФото: Юлия Казарина, «ВК»

В Свердловской области, в селе Басмановское, сгорел дом, в котором 1 февраля 1931 года родился первый президент России Борис Ельцин. Во время пожара 26 января взорвался газовый баллон, поэтому от строения остались только закопченные стены.

«Сообщение о пожаре поступило в 6.40 утра. На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной пожара стало неисправное печное отопление», — сообщили «URA.RU» в МЧС Талицы.

Пожарные выяснили, что хозяева дома, где родился Ельцин, уехали в Тюмень. Уезжая, они попросили присмотреть за домом своего соседа Николая Шабунина. Шабунин с вечера поставил греться воду, чтобы кипяток поддерживал тепло в помещении. Иначе в мороз могли перемерзнуть трубы водопровода, из-за чего соседи остались бы без холодного водоснабжения. Предположительно, неисправная печь, оставленная без присмотра, вызвала пожар. Когда сосед утром пришел проверить дом и открыл дверь, из помещения повалил дым. Он сразу же позвонил пожарным.

Отметим, существует стереотип, что Борис Ельцин родился в селе Бутка, однако это неверно. Будущий президент родился в Басмановском, что в 17 километрах от Бутки. Когда Борису было несколько месяцев, его родители переехали в Бутку.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров