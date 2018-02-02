Из-за кровавой луны в детском саду ХМАО чуть не умер ребенок

17:28 02 февраля 2018 0

Природное явление усыпило бдительность воспитателя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Воспитатель детского сада в Нефтеюганске не уследила за шестилетним ребенком из-за лунного затмения. Об этом 2 февраля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. Пока большая часть группы вместе с воспитателем наблюдали за природным явлением, один из детей засунул голову между уровнями спортивного снаряда и застрял.

Вытащить ребенка, который за это время почти задохнулся, удалось только спустя пять минут. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Собеседник добавил, что в данный момент пострадавшего в коме доставили в окружную детскую больницу Нижневартовска.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО, прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил провести проверку по факту случившегося. Ранее сообщалось, что югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада, которая не уследила за воспитанником.