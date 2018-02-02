Семья кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина осенью 2017 года приобрела дом на берегу Средиземного моря в Испании. По информации журналистов, недвижимость стоит более 50 млн рублей.
Согласно данным регистратора Registradores de España в испанском городе Салоу, дом расположен на улице Пампео Фабра в районе Ковамар, сообщает телеканал РЕН ТВ. Общая площадь недвижимости составляет более 200 квадратных метров.
При этом в Сети информации о семье Грудинина немного: женат, двое сыновей, две дочери. У одного из сыновей свой ресторанный бизнес, второй помогает отцу, работая в совхозе имени Ленина, где и проживает вместе с работниками.
По данным реестра недвижимости, дом в Испании стоит почти миллион долларов — 781 614 евро. По курсу ЦБ на 2 февраля 2018 года это 54 548 841 рубль 10 копеек. На участке у дома расположен бассейн, рядом — гараж. На первом этаже прихожая, кухня, столовая, спальня, санузел, на втором еще три спальни и три туалета, третий этаж нежилой. В двух-трех кварталах от дома находится шикарный пляж. Хозяином дома №7А на улице Помпеу Фабра не так давно стал сын Павла Грудинина Антон со своей женой Алевтиной, уточняет агентство Nation News. По информации РЕН-ТВ, именно Антон Грудинин работает на предприятии ЗАО «Совхоз имени Ленина» вместе с отцом.
Напомним, в ходе регистрации Грудинина кандидатом на пост президента РФ обнаружились его зарубежные счета на 37 млн рублей. Позднее Грудинин заявил, что подарил деньги со своих иностранных счетов родственнику, который займется лечением его близких. СМИ выяснили, куда он мог перепрятать эти деньги. На пресс-конференции в Екатеринбурге кандидат в президенты признался, что связанное с ним ООО «ТТ «Девелопмент» «подарило» ему 37 миллионов рублей в 2016 году.