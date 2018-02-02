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03 февраля 2018
02 февраля 2018
19:00  02 февраля 2018 3

Легенды политики эпохи Ельцина прилетели на Урал для серьезного разговора о Березовском. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , ельцин центр, здание, деловой дом демидов
Дискуссия состоится в Ельцин ЦентреФото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен, зять Ельцина Валентин Юмашев, а также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и литературный критик Анна Наринская соберутся в 19:00 в Ельцин Центре Екатеринбурга ради дискуссии о влиянии личности олигарха Бориса Березовского на восприятие эпохи-90х. Поводом для встречи стал выход в свет книги Петра Авена «Время Березовского», в которой автор общался с двумя десятками людей, хорошо знавших Березовского в разные периоды его жизни. «URA.RU» проведет прямую трансляцию встречи.

21:14 02.02.2018 На этом все. Спасибо, что были с нами!

21:14 02.02.2018 «Участники дискуссии были потрясающе откровенны», — подводит итог Телень. Авен идет раздавать автографы. Остальные участники расходятся.

21:11 02.02.2018 «Это важная книга за то, что она ставит вопросы. А ответы мы сами придумаем», — подобрел под конец встречи Венедиктов.

21:03 02.02.2018 «Так сказать не могу. Но для истории страны самый важный эпизод — борьба олигархов за „Связьинвест“», — говорит Авен.

21:01 02.02.2018 Вопрос из зала: «Какой наиболее интересный эпизод в этой книжке?»

20:54 02.02.2018 Разговор о балансе между бизнесом и властью плавно перетек в разговор о свободе слова. Наринская говорит, что СМИ перестали быть независимыми именно в 90-е, по вине олигархов. Венедиктов призывает не обобщать: есть консервативные и либеральные медиа, у каждого своя позиция, и это нормально.

20:42 02.02.2018 « Я не Толстой», — подметил в ответ Авен.

20:41 02.02.2018 «Но выпуклости героя не хватило», — заметил Бисеров.

20:39 02.02.2018 « А Березовский был воплощением этого торга», — добавил Авен.

20:39 02.02.2018 «Главное отличие нас от Восточной Европы, что они успешнее нас, в том, что у нас экономика торга проникла везде. Наша коррумпированность выше. В Москве мы все давали взятки, чтобы купить продукты. И мы в этой идеологеме остались», — заметил Авен в ответ на вопрос издателя Александра Бисерова.

20:34 02.02.2018 Авен хвастается тиражом. Все 20 000 экземпляров книги были раскуплены.

20:33 02.02.2018 «Да просто интересно. Новый опыт. С людьми поговорить. Не денег же заработать», — шутит Авен.

20:31 02.02.2018 «Какие у вас мотивы создавать эту книгу?», — спросил Владимир Путилин, бывший владелец конноспортивного клуба «Белая лошадь» в Екатеринбурге.

20:30 02.02.2018 Начались вопросы из зала.

20:27 02.02.2018 «Гениальность Ельцина в том, что он понял — все надо ломать. Реформировать нельзя, — заметил Авен, перечислив экономические и бытовые минусы СССР. — Эта смелость, безбашенность — черта поколения. Березовский был таким же».

20:23 02.02.2018 «Мы пахали на благо страны. Мне не стыдно за то время. Посмотрите на 91 год, и на начало 2000-х. Есть разница», — не согласен с Авеном Юмашев.

20:19 02.02.2018 Юмашев говорит, что в 91-99 годах каждый день для него был выживанием.

20:18 02.02.2018 «В этом трагедия поколения, которое получило то, что получило»

20:18 02.02.2018 «У нас были другие ценности», — говорит Авен, намекая на тягу к деньгам элит 90-х.

20:16 02.02.2018 «Ответственно, конечно», — признает Авен.

Презентация книги про Березовского. Необр. Екатеринбург
Авен говорит о вине поколения 90-х за сегодняшнюю действительность.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

20:16 02.02.2018 «Книга-то о другом! Она об ответственности. Насколько герои этой книги ответственны за то, что сейчас происходит в стране», — перешла на злобу дня Наринская.

20:13 02.02.2018 Венедиктов заново сформулировал претензию к книге: «Березовский представлен в ней мелким бесом. Да, бесом. Но мелким. Его роль приуменьшена. Он всегда проигрывает».

20:04 02.02.2018 Авен готов сделать второе издание книги. В него, в частности, вошла бы история о том, как Березовский хотел подкупить членов Нобелевского комитета, чтобы получить премию.

20:03 02.02.2018 «От интервью для книги, кстати, отказались Гусинский и Эрнст», — рассказывает Авен.

20:02 02.02.2018 «Боре бы книга понравилась. Большего всего он боялся забвения. Я знал его очень близко», — защищает свою работу Авен.

19:59 02.02.2018 « Я просто рассказывал в интервью свою историю. Для меня Боря удивительный человек. У него был непростой характер, и я думаю, что он заслужил эту книгу», — объясняет Юмашев.

19:57 02.02.2018 «Читая эту книгу, вы не получите точку зрения Березовского!», — горячится Венедиктов.

19:55 02.02.2018 «Ты намеренно затушевываешь роль Березовского в 1996 году в своем интервью. А Чубайса выпячиваешь?!», — перешел в наступление Венедиктов.

Презентация книги про Березовского. Необр. Екатеринбург
Венедиктов воспринял книгу в штыки.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19:51 02.02.2018 Упрямый Венедиктов во время речи взял книгу с интервью Юмашева и агрессивно ее листает.

19:50 02.02.2018 «Березовский был гениальным. Например, назначил Листьева главой „Первого канала“», — взял слово Юмашев.

19:48 02.02.2018 «Да, но гиперболизированным», — отвечает олигарх.

19:47 02.02.2018 «Считаете ли вы Березовского символом поколения?» — задает вопрос Авену Наринская.

19:45 02.02.2018 Неудачно. Медиаменеджер не смог зайти в Интернет.

19:45 02.02.2018 Венедиктов полез в смартфон искать.

19:44 02.02.2018 «Вы меня „троллем“ и „гномом“ назвали. Даже не знаю, что обиднее. Где я в интервью лукавил?», — обиделся Юмашев.

19:43 02.02.2018 «Это книга, как „Хоббит“ — ходит Борис Абрамыч, с эльфами общается, с троллями, дошел до царя горы», — язвит Венедиктов.

Презентация книги про Березовского. Необр. Екатеринбург
Юмашев с обидой воспринял критику Венедиктова.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19:41 02.02.2018 «Давосский пакт (обсуждение выборов президента РФ в 1996 году), Хасавюртские соглашения (Чечня) и 99-й год (смена власти в стране), — вот по этим эпизодам будут помнить Березовского. А эти истории в книге искажены», — бьется Венедиктов.

19:37 02.02.2018 Анна Наринская парирует: «Это не первая книга о 90-х. Есть Алексиеевич. Ей Нобелевскую премию дали, например».

19:34 02.02.2018 «Для меня Березовский был врагом. Он пытался закрыть „Эхо Москвы“ три раза. И поэтому я считаю, что книга несправедлива к Березовскому. Там много неправды. Она ядовита и опасна тем, что она первая рассказывает о событиях той эпохи. Прочитайте ее, чтобы было противоядие», — резюмирует Венедиктов.

19:31 02.02.2018 «Кто читал книгу из людей в зале?» — спрашивает Венедиктов. Поднимается несколько рук. «А вот почитайте!»

19:30 02.02.2018 «Эта книга — фэнтэзи», — ехидничает в ответ Венедиктов.

Презентация книги про Березовского. Необр. Екатеринбург
Мероприятие привлекло уральских политиков и бизнесменов.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19:30 02.02.2018 Анна Наринская спрашивает Венедиктова о его отношении к книге: «Для меня это сумма памяти людей, из которых создается общая картина. А для вас?»

19:27 02.02.2018 «Люди по-разному воспринимают прошлое. Это не исторический труд. Это работа о моем поколении», — отвечает Авен.

19:26 02.02.2018 Заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень, которая модерирует дискуссию, задает Авену вопрос: насколько люди, которых он интервьюировал, были откровенны?

19:22 02.02.2018 Снято здорово. Зал аплодирует.

19:19 02.02.2018 Фактически фильм — стильно снятое перечисление наиболее ярких моментов из биографии олигарха: становление его медийной империи, поездки к боевикам в Чечню, конфликт с Путиным. Нашлось место даже для личной жизни Березовского — автор картины отметил глубокую тоску Березовского во время жизни в Англии.

19:15 02.02.2018 «Чтобы поставить президента, нужен человек, деньги и телевидение», — говорят люди в фильме о Березовском.

19:12 02.02.2018 После короткого приветственного слова гостям включили фильм Андрея Лошака под названием «Березовский — это кто?» Видеоряд — нарезка из интервью Авена с олигархами и политиками, близких к Березовскому.

19:09 02.02.2018 Началось.

19:08 02.02.2018 Спикеры будут обсуждать книгу Авена «Время Березовского». Ждем жаркую дискуссию.

19:07 02.02.2018 Перечислим гостей: кроме Авена беседовать о Березовском будут: зять Ельцина Валентин Юмашев, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и литкритик Анна Наринская. Все, как обещали.

Презентация книги про Березовского. Необр. Екатеринбург
Обложка книги
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19:05 02.02.2018 Кинозал Ельцин Центра практически полон. Именитые гости гости скромно стоят у сцены в ожидании начала беседы. Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен в оливковом пиджаке озабоченно поглядывает на часы.

19:03 02.02.2018 Добрый вечер! Мы начинаем наш онлайн из Ельцин Центра, где именитые деятели 90-х проведут дискуссию о, возможно, самом ярком пассионарии тех лет — олигархе Борисе Березовском.

Данил Бардин
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