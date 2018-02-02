Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен, зять Ельцина Валентин Юмашев, а также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и литературный критик Анна Наринская соберутся в 19:00 в Ельцин Центре Екатеринбурга ради дискуссии о влиянии личности олигарха Бориса Березовского на восприятие эпохи-90х. Поводом для встречи стал выход в свет книги Петра Авена «Время Березовского», в которой автор общался с двумя десятками людей, хорошо знавших Березовского в разные периоды его жизни. «URA.RU» проведет прямую трансляцию встречи.
21:14 02.02.2018 На этом все. Спасибо, что были с нами!
21:14 02.02.2018 «Участники дискуссии были потрясающе откровенны», — подводит итог Телень. Авен идет раздавать автографы. Остальные участники расходятся.
21:11 02.02.2018 «Это важная книга за то, что она ставит вопросы. А ответы мы сами придумаем», — подобрел под конец встречи Венедиктов.
21:03 02.02.2018 «Так сказать не могу. Но для истории страны самый важный эпизод — борьба олигархов за „Связьинвест“», — говорит Авен.
21:01 02.02.2018 Вопрос из зала: «Какой наиболее интересный эпизод в этой книжке?»
20:54 02.02.2018 Разговор о балансе между бизнесом и властью плавно перетек в разговор о свободе слова. Наринская говорит, что СМИ перестали быть независимыми именно в 90-е, по вине олигархов. Венедиктов призывает не обобщать: есть консервативные и либеральные медиа, у каждого своя позиция, и это нормально.
20:42 02.02.2018 « Я не Толстой», — подметил в ответ Авен.
20:41 02.02.2018 «Но выпуклости героя не хватило», — заметил Бисеров.
20:39 02.02.2018 « А Березовский был воплощением этого торга», — добавил Авен.
20:39 02.02.2018 «Главное отличие нас от Восточной Европы, что они успешнее нас, в том, что у нас экономика торга проникла везде. Наша коррумпированность выше. В Москве мы все давали взятки, чтобы купить продукты. И мы в этой идеологеме остались», — заметил Авен в ответ на вопрос издателя Александра Бисерова.
20:34 02.02.2018 Авен хвастается тиражом. Все 20 000 экземпляров книги были раскуплены.
20:33 02.02.2018 «Да просто интересно. Новый опыт. С людьми поговорить. Не денег же заработать», — шутит Авен.
20:31 02.02.2018 «Какие у вас мотивы создавать эту книгу?», — спросил Владимир Путилин, бывший владелец конноспортивного клуба «Белая лошадь» в Екатеринбурге.
20:30 02.02.2018 Начались вопросы из зала.
20:27 02.02.2018 «Гениальность Ельцина в том, что он понял — все надо ломать. Реформировать нельзя, — заметил Авен, перечислив экономические и бытовые минусы СССР. — Эта смелость, безбашенность — черта поколения. Березовский был таким же».
20:23 02.02.2018 «Мы пахали на благо страны. Мне не стыдно за то время. Посмотрите на 91 год, и на начало 2000-х. Есть разница», — не согласен с Авеном Юмашев.
20:19 02.02.2018 Юмашев говорит, что в 91-99 годах каждый день для него был выживанием.
20:18 02.02.2018 «В этом трагедия поколения, которое получило то, что получило»
20:18 02.02.2018 «У нас были другие ценности», — говорит Авен, намекая на тягу к деньгам элит 90-х.
20:16 02.02.2018 «Ответственно, конечно», — признает Авен.
20:16 02.02.2018 «Книга-то о другом! Она об ответственности. Насколько герои этой книги ответственны за то, что сейчас происходит в стране», — перешла на злобу дня Наринская.
20:13 02.02.2018 Венедиктов заново сформулировал претензию к книге: «Березовский представлен в ней мелким бесом. Да, бесом. Но мелким. Его роль приуменьшена. Он всегда проигрывает».
20:04 02.02.2018 Авен готов сделать второе издание книги. В него, в частности, вошла бы история о том, как Березовский хотел подкупить членов Нобелевского комитета, чтобы получить премию.
20:03 02.02.2018 «От интервью для книги, кстати, отказались Гусинский и Эрнст», — рассказывает Авен.
20:02 02.02.2018 «Боре бы книга понравилась. Большего всего он боялся забвения. Я знал его очень близко», — защищает свою работу Авен.
19:59 02.02.2018 « Я просто рассказывал в интервью свою историю. Для меня Боря удивительный человек. У него был непростой характер, и я думаю, что он заслужил эту книгу», — объясняет Юмашев.
19:57 02.02.2018 «Читая эту книгу, вы не получите точку зрения Березовского!», — горячится Венедиктов.
19:55 02.02.2018 «Ты намеренно затушевываешь роль Березовского в 1996 году в своем интервью. А Чубайса выпячиваешь?!», — перешел в наступление Венедиктов.
19:51 02.02.2018 Упрямый Венедиктов во время речи взял книгу с интервью Юмашева и агрессивно ее листает.
19:50 02.02.2018 «Березовский был гениальным. Например, назначил Листьева главой „Первого канала“», — взял слово Юмашев.
19:48 02.02.2018 «Да, но гиперболизированным», — отвечает олигарх.
19:47 02.02.2018 «Считаете ли вы Березовского символом поколения?» — задает вопрос Авену Наринская.
19:45 02.02.2018 Неудачно. Медиаменеджер не смог зайти в Интернет.
19:45 02.02.2018 Венедиктов полез в смартфон искать.
19:44 02.02.2018 «Вы меня „троллем“ и „гномом“ назвали. Даже не знаю, что обиднее. Где я в интервью лукавил?», — обиделся Юмашев.
19:43 02.02.2018 «Это книга, как „Хоббит“ — ходит Борис Абрамыч, с эльфами общается, с троллями, дошел до царя горы», — язвит Венедиктов.
19:41 02.02.2018 «Давосский пакт (обсуждение выборов президента РФ в 1996 году), Хасавюртские соглашения (Чечня) и 99-й год (смена власти в стране), — вот по этим эпизодам будут помнить Березовского. А эти истории в книге искажены», — бьется Венедиктов.
19:37 02.02.2018 Анна Наринская парирует: «Это не первая книга о 90-х. Есть Алексиеевич. Ей Нобелевскую премию дали, например».
19:34 02.02.2018 «Для меня Березовский был врагом. Он пытался закрыть „Эхо Москвы“ три раза. И поэтому я считаю, что книга несправедлива к Березовскому. Там много неправды. Она ядовита и опасна тем, что она первая рассказывает о событиях той эпохи. Прочитайте ее, чтобы было противоядие», — резюмирует Венедиктов.
19:31 02.02.2018 «Кто читал книгу из людей в зале?» — спрашивает Венедиктов. Поднимается несколько рук. «А вот почитайте!»
19:30 02.02.2018 «Эта книга — фэнтэзи», — ехидничает в ответ Венедиктов.
19:30 02.02.2018 Анна Наринская спрашивает Венедиктова о его отношении к книге: «Для меня это сумма памяти людей, из которых создается общая картина. А для вас?»
19:27 02.02.2018 «Люди по-разному воспринимают прошлое. Это не исторический труд. Это работа о моем поколении», — отвечает Авен.
19:26 02.02.2018 Заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень, которая модерирует дискуссию, задает Авену вопрос: насколько люди, которых он интервьюировал, были откровенны?
19:22 02.02.2018 Снято здорово. Зал аплодирует.
19:19 02.02.2018 Фактически фильм — стильно снятое перечисление наиболее ярких моментов из биографии олигарха: становление его медийной империи, поездки к боевикам в Чечню, конфликт с Путиным. Нашлось место даже для личной жизни Березовского — автор картины отметил глубокую тоску Березовского во время жизни в Англии.
19:15 02.02.2018 «Чтобы поставить президента, нужен человек, деньги и телевидение», — говорят люди в фильме о Березовском.
19:12 02.02.2018 После короткого приветственного слова гостям включили фильм Андрея Лошака под названием «Березовский — это кто?» Видеоряд — нарезка из интервью Авена с олигархами и политиками, близких к Березовскому.
19:09 02.02.2018 Началось.
19:08 02.02.2018 Спикеры будут обсуждать книгу Авена «Время Березовского». Ждем жаркую дискуссию.
19:07 02.02.2018 Перечислим гостей: кроме Авена беседовать о Березовском будут: зять Ельцина Валентин Юмашев, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и литкритик Анна Наринская. Все, как обещали.
19:05 02.02.2018 Кинозал Ельцин Центра практически полон. Именитые гости гости скромно стоят у сцены в ожидании начала беседы. Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен в оливковом пиджаке озабоченно поглядывает на часы.
19:03 02.02.2018 Добрый вечер! Мы начинаем наш онлайн из Ельцин Центра, где именитые деятели 90-х проведут дискуссию о, возможно, самом ярком пассионарии тех лет — олигархе Борисе Березовском.