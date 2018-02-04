В России могут ввести наказание за искажение правды о Великой Отечественной войне

С инициативой о введении уголовной ответственности за намеренное искажение правды о Великой Отечественной войне намерены обратиться в Государственную думу РФ депутаты Законодательного собрания Чеченской Республики. Об этом заявил спикер регионального парламента Магомед Даудов.
По словам главы Заксобрания ЧР, вопрос будет рассмотрен народными избранниками на ближайшем заседании парламента, а после того, как будет одобрен — инициативу внесут в Госдуму, которая займется соответствующим законопроектом. «Откровенную ложь о событиях той войны следует наказывать, вплоть до тюремного заключения, — приводит заявление Даудова РИА Новости. — Всему миру прекрасно известно, кто победил фашизм — это был многонациональный народ нашей страны».
Таким образом, чеченские парламентарии поддержали главу республики, Рамзана Кадырова. Ранее, как писало «URA.RU», 2 февраля, в День разгрома немецко-фашистской группировки под Сталинградом, Кадыров заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за искажение правды о Великой Отечественной войне.
Между тем, подобные предложения озвучиваются не в первый раз. Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также предлагал ввести уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов. Причем, по словам Миронова, такие меры должны действовать не только в России, но и за рубежом
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