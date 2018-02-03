Кадыров предложил ввести уголовное наказание за искажение правды о ВОВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность за искажение правды о Великой Отечественной войне. О необходимости такой меры он сообщил в своем Twitter.
«Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения», — написал глава республики.
Такое предложение, к слову, звучит не впервые. В мае 2017 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с аналогичной идеей — уголовная ответственность за искажение истории и оскорбление ветеранов войн. Причем меры, по его мнению, должны действовать как в России, так и за границей.