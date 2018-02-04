Актеры и авторы Шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова и Андрей Рожков научили жителей столицы, как нельзя сидеть на скамейках в Екатеринбурге. В качестве ученика выступила популярная телеведущая Яна Чурикова.
Михалкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она сама, Рожков и Чурикова залезли вместе «с ногами» на скамейку у набережной Рабочей молодежи. «Территория воспитанных людей!» — подписала снимок Михалкова. Несмотря на то, что в подписи к посту была размещена ссылка на аккаунт Яны Чуриковой в Instagram, многие подписчики не сразу идентифицировали известную столичную гостью.
«Семки есть?» — комментируют пользователи, намекая на «пацанский» характер поз, которые приняли герои фотографии. «У нас много любителей такого сидения на скамейках», — соглашается mikhail_riazanov; «Ребята с Уралмаша», — вторит ему antonzhukov_conductor.