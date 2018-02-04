Титов передал Путину список бежавших в Лондон российских олигархов

Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов передал Владимиру Путину список скрывающихся от российского правосудия в Англии, но желающих вернуться на родину бизнесменов. Титов уточнил, что данный список не окончательный.
Титов не раскрывал фамилии предпринимателей, но отметил, что их более десятка, но не сотни, как заявлялось ранее, пишет «Русская планета». Кандидат в президенты подчеркнул, что дела всех бизнесменов очень похожи. Олигархи успели выехать из России и таким образом не попасть в СИЗО. Позже против них были возбуждены уголовные дела, а их самих объявили в розыск. Титов также уточнил, что некоторые по 20 лет не могут вернуться на родину, несмотря на то, что даже Интерпол исключил их из розыскного списка.
Отметим, что от правосудия за границей скрывается экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Бизнесмен находится на лечении в Лондоне, он объявлен в международный розыск и арестован заочно. Юревичу инкриминируются получение взяток от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко и подстрекательство к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина.