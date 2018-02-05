15:45 05 февраля 2018 2

Конференция, посвященная Романовым, пройдет в Екатеринбурге вне стен церкви Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбургскую епархию поступило распоряжение из Москвы не предоставлять помещения для проведения конференции на тему ритуального убийства семьи царя Николая Романова ни на патриаршем подворье, ни в Храме на Крови, ни в каком ином объекте митрополии. Изначально она планировалась на март, но была перенесена на июль, ближе к столетнему юбилею расстрела Романовых, который верующие будут отмечать 16—17 июля.

«Поступило распоряжение из Москвы не предоставлять помещения для конференции с участием историков Петра Мультатули и Виктора Корна. Причина такого запрета не называется, вероятно, это связано с тем, что на юбилей мы ждем главу нашей церкви патриарха Кирилла и других иерархов — чтобы резкие высказывания историков в глазах людей не ассоциировались с церковью, лишний раз не накаляли обстановку в обществе», — сообщил «URA.RU» источник в епархии.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Екатеринбурге готовится к проведению конференция, посвященная семье Романовых. Планируется, что в мероприятии примут участие историки, занимающиеся темой казни семьи царя. Среди инициаторов — Петр Мультатули и Виктор Корн (Корненко), которые развивают версию ритуального убийства и масонского заговора. Основанием для этой версии стала брошюра белоэмигранта Михаила Скарятина, изданная во Франции в 1925 году. В документе, который автор подписал псевдонимом Энель, он сообщает о найденных под подоконником в расстрельной комнате четырех закорючках на обоях. Скарятин трактовал их как каббалистические знаки, которые расшифровал так: «Здесь по приказу темных сил царь был принесен в жертву. О чем извещаются народы».

Вопрос же с останками царской семьи по-прежнему остается открытым. РПЦ не признала результаты экспертиз, проведенных лучшими генетиками мира. Церковь инициировала новую, точно такую же генетическую экспертизу под своим руководством. Предполагается, что результаты новой экспертизы будут оглашены к столетнему юбилею расстрела. Вопрос признания или непризнания останков Романовых расколол общность верующих.

Официальный комментарий в екатеринбургской епархии редакции «URA.RU» получить пока не удалось.