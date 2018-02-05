На Ямале сотрудники отдела Собственной безопасности регионального управления МВД выясняют обстоятельства гибели задержанного в камере отделения полиции. В ходе служебной проверки принято решение об увольнении одного из сотрудников, его руководителей привлекли к административной ответственности.
«Находясь в камере, гражданин почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. В ходе предварительной проверки установлено, что потерпевший был помещен в камеру административно задержанных с нарушением норм действующего законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы управления регионального управления МВД.
Напомним, что 30 декабря 2017 года в Красноселькупском районе ЯНАО участковый задержал мужчину по подозрению в семейном насилии. Нарушителя поместили в неотапливаемую камеру, после чего о нем забыли. После новогодней ночи полицейские обнаружили труп мужчины — он умер от переохлаждения. Пытаясь уйти от ответственности, сотрудники МВД спрятали тело погибшего в лесу, забросав его снегом. Вскоре жуткую находку обнаружили односельчане пропавшего мужчины.