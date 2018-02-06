Грудинин рассказал о происхождении дома в Испании и подставил КПРФ

00:19 06 февраля 2018 0

Недвижимость якобы принадлежит детям Павла Грудинина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин признался, что дом в Испании стоимостью почти в миллион долларов принадлежит его детям, хотя ранее официальные заявления партии были о том, что он вообще не имеет к этой недвижимости никакого отношения.

«У каждого кандидата в президенты есть дети. У каждого есть какая-то собственность. Вы думаете, я буду командовать своим детям, что им делать? На ком жениться? Они взрослые люди, он занимаются бизнесом, у них хорошие доходы. Но я к этому никакого отношения не имею», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Грудинина.

При этом, как напоминает РЕН ТВ, несколько ранее в КПРФ твердо опровергали отношение политика и его близких родственников к недвижимости за границей. Руководитель пресс-службы партии и депутат Госдумы Александр Ющенко, к примеру, допускал, что дом, о котором идет речь, может принадлежать кому-то из дальних родственников:

«Что касается дальних родственников, что касается троюродных братьев, сестер, это не имеет вообще никакого отношения. Это не говорит о том, что этот дом кому-то принадлежит, я не знаю, кому он принадлежит. Но то, что точно он не принадлежит Грудинину, я вас уверяю», — комментировал ситуацию Ющенко, ссылаясь на поданную кандидатом в президенты декларацию. В ней о доме ничего не сказано.

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация, что осенью 2017 года семья Павла Грудинина купила в Испании дом за 54 млн рублей [781 614 евро по информации реестра недвижимости].