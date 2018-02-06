12:13 06 февраля 2018 4

Банк России сегодня отозвал лицензию у СБРР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР, Тюмень) начнутся не позднее 20 февраля. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 20 февраля 2018 года. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты», — сообщает АСВ. Банки-агенты отберут на конкурсной основе в срок не позднее 12 февраля 2018 года.

Напомним, что Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Регулятор уточнил, что резкое ухудшение финансового положения СБРР связано с осуществлением крупных сделок с ценными бумагами в конце декабря, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Кроме того, из кассы банка пропала значительная сумма. По данным источников «URA.RU» речь идет о сумме в полмиллиарда рублей, средства обналичили в Германии.