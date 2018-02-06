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06 февраля 2018
Главные новости 
12:13  06 февраля 2018 4

Стало известно, когда начнутся выплаты вкладчикам тюменского банка, у которого отозвали лицензию

Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, банк россии, ограда, проспект ленина
Банк России сегодня отозвал лицензию у СБРРФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Отзывы лицензий у банков
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Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР, Тюмень) начнутся не позднее 20 февраля. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 20 февраля 2018 года. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты», — сообщает АСВ. Банки-агенты отберут на конкурсной основе в срок не позднее 12 февраля 2018 года.

Напомним, что Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Регулятор уточнил, что резкое ухудшение финансового положения СБРР связано с осуществлением крупных сделок с ценными бумагами в конце декабря, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Кроме того, из кассы банка пропала значительная сумма. По данным источников «URA.RU» речь идет о сумме в полмиллиарда рублей, средства обналичили в Германии.

Ольга Кулакова
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