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Главные новости Ямала
14:21  06 февраля 2018 2

На Ямале уволили полицейского, из-за которого задержанный замерз в камере насмерть, пока все отмечали Новый год

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Задержанный скончался в неотапливаемой камереФото: Анна Майорова © URA.RU

На Ямале уволили участкового уполномоченного полиции, из-за которого накануне Нового года в неотапливаемой камере скончался задержанный им мужчина. Такое решение приняли после служебной проверки, которую провели сотрудники ОРЧ СБ УМВД России по Ямало-Ненецкому АО.

Проверка показала, что участковый совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. «URA.RU» напоминает: полицейский задержал пьяного мужчину по подозрению в семейном насилии 30 декабря прошлого года и доставил в территориальный отдел полиции, где поместил в холодную камеру. Находясь там, задержанный почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. Пытаясь уйти от ответственности, сотрудники МВД спрятали тело погибшего в лесу, забросав его снегом.

Ранее в Сорочинске Оренбургской области двухлетний ребенок скончался на улице от холода. По информации «Федерального агентства новостей», тело малышки без верхней одежды нашли во дворе частного дома. По предварительной информации, мать оставила девочку на улице и ушла в гости к соседке на 1,5 часа.

Ксения Томашова
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