16:26 06 февраля 2018 9

На «туалетной бумаге» хорошо видны фамилии и адреса людей Фото: скриншот с видео

В Каменске-Уральском в Свердловской области видеоблогер выяснил, что сотрудники местного МО МВД используют в качестве туалетной бумаги протоколы задержания за 2015 год. Активист узнал об этом, побывав в туалете отделения. Картину, которую он там обнаружил, блогер снял на видео и сразу же выложил в Сеть.

«Не рекомендуется оставлять свои документы в этом здании, так как ими могут подтереть задницу», — предостерег горожан блогер.

«Руководством МО МВД по факту появления в Сети видео назначена служебная проверка. В случае, если в ходе нее установят нарушение требований ведомственной нормативной базы со стороны должностных лиц, незамедлительно последует реагирование с привлечением к дисциплинарной ответственности виновных», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало об увольнении главврача пермской больницы, где в качестве туалетной бумаги использовали истории болезней пациентов.