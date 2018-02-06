18:30 06 февраля 2018 0

Дом барда горел на площади 150 квадратных метров Фото: Зиля Булатова

В поселке Бухта Квинс на окраине Екатеринбурга сгорел недостроенный дом шансонье Александра Новикова. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «URA.RU» сообщили, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров, в настоящее время огонь уже потушен.

«Горел недостроенный двухэтажный дом с мансардой. Насколько серьезно он пострадал, пока неизвестно. Причина пожара устанавливается», — отметили в пресс-службе.

Напомним, шансонье Александр Новиков, его друг и компаньон Михаил Шилиманов и официальный руководитель проекта Лариса Ассонова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Лидер группы обманутых дольщиков Зиля Булатова сообщила, что дома, которые они не могут до сих пор получить, от огня не пострадали. Сгорел только дом самого Александра Новикова.

«Мне позвонила одна из наших пайщиц, которая проезжала мимо, что горит таунхаус. Дом на территории поселка, но не наш. Это дом самого Новикова, там за забором еще несколько фундаментов. Там ведь рядом жилые дома, странно, что никто не позвонил пожарным, пришлось нам», — сообщила «URA.RU» Зиля Булатова.

Редакции не удалось получить комментарий у Александра Новикова, так как он не отвечает на звонки.