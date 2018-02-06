21:12 06 февраля 2018 5

Помидоры назвали в знак уважения к президенту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ в Челябинске предлагает садоводам России подключиться к акции «ПутинРасти». Все желающие могут в домашних условиях выращивать помидоры, названые в честь главы государства. Особый сорт томатов «Путин» вывел челябинский селекционер Николай Александров. Акция стартует 7 февраля, сообщили «URA.RU» в штабе президента.

В приемной штаба Николай Александров в присутствии общественности и СМИ высадит в горшок помидор «Путин» и прочитает лекцию о том, какой замечательный вкус у томатов. С этого начнется акция «ПутинРасти». До 14 февраля по всей России садоводы и огородники будут высаживать президентские помидоры. Рост томатов предлагают измерять линейкой, где вместо одного сантиметра будет указано «10 процентов».

По словам Александрова, если ухаживать за томатом, его рост достигнет 80%. 19 марта 2018 года, на следующий день после выборов, подведут итоги. Всем, у кого высота рассады предскажет процент, полученный за президента, подарят годовые наборы семян. Фото рассады и роста томатов обещают размещать в социальных сетях с хэштегами #ТоматПутин #ПутинРасти.

Бывший сотрудник ГУФСИН по Челябинской области Николай Александров вместе со своим товарищем Николаем Егоровым еще в 2002 году вывел сорт помидоров «Вова Путин». Название сорту дали в знак уважения к президенту и для привлечения внимания. Помидоры оказались томатами-гигантами, при этом неприхотливыми и морозостойкими. Овощи вырастают в виде лодочки или сердечка, с одного куста садовод снимает от четырех до восьми килограммов помидоров.