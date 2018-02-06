Суд арестовал задержанных в Дагестане чиновников

23:53 06 февраля 2018 0

По данным следствия, речь идет о мошенничестве на сумму свыше 95 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во вторник, 6 февраля, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывших высокопоставленных чиновников правительства Дагестана. Экс-премьер Абдусамад Гамидов, двое его бывших замов — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также смещенный с поста министра образования региона Шахабас Шахов будут находиться под стражей до 5 апреля, передает РБК.

При этом защита посчитала, что обжаловать арест нет смысла, хотя главный фигурант, к примеру, виновным себя не считает, сообщает РИА Новости. Между тем, по данным следственных органов, общий ущерб, нанесенный в результате мошенничества, составляет 95,8 млн рублей. Деньги выделялись из федерального бюджета на различные социальные программы.

Напомним, задержания чиновников произошли в Махачкале в понедельник, 5 февраля. Как писало «URA.RU», после оперативных мероприятий задержанные были доставлены Москву. В Кремле случившееся объяснили «продолжением работы правоохранительных органов» и исключили политическую составляющую.