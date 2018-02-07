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07 февраля 2018
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05:55  07 февраля 2018 0

Екатеринбург вошел в Топ-10 туристических центров России

Весна в Екатеринбурге, закат, вечер, екатеринбург, городской пруд, плотинка
Посмотреть на центр Среднего Урала в 2017 году приезжали 2 млн туристовФото: Александр Мамаев © URA.RU

По итогам 2017 года Екатеринбург занял шестое десятке самых посещаемых туристами российских городов, обогнав Астрахань, Нижний Новгород, Суздаль и Сергиев Посад. Они, как следует из рейтинга, составленного аналитиками агентства ТурСтат, расположились на 7 — 10 строках.

В тройке лидеров оказались Москва (ее только за одни год посетили 21,6 млн туристов, из которых 4,8 млн — иностранцы), Санкт-Петербург (7,5 млн, 3,75 млн иностранцев) и Сочи (6 млн, 40 тыс. иностранцев). Далее 5 и 6 строку заняли Владивосток, который посетили 3 млн туристов, из которых 600 тыс. — иностранцы, и Казань, на достопримечательности которой приезжали посмотреть 2,7 млн человек, в том числе 185 тыс. — иностранных туристов.

Что касается столицы Среднего Урала, то за год здесь побывали более 2 млн человек. 200 тыс. из них — приезжали из-за рубежа.

Для сравнения, из традиционных очагов туризма, вошедших в рейтинг, тот же Суздаль посетили 1,7 млн человек, Ярославль — 1 млн человек, Владимир — 700 тыс., Новгород Великий — 237 тыс. человек. В Севастополь в 2017 году приехало всего 400 тыс. туристов. Кроме того, составители намеренно не стали включать в список традиционные места летнего отдыха — Анапу, Ялту и Гелендждик, однако указали, что данные города ежегодно посещает порядка 1 млн человек.

Евгений Александров
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