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07 февраля 2018
Главные новости 
13:26  07 февраля 2018 4

Майк Тайсон посетит уральские стройки

Пресс-конференция к 100+ Forum Russia 2016. Екатеринбург, строительство, Русская медная компания, штаб квартира рмк, улица гоголя32а
Тайсон посетит стройку РМКФото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны подробности визита легенды мирового бокса Майка Тайсона, который посетит Челябинск и Екатеринбург 24—25 февраля. Как сообщили организаторы на пресс-конференции, боксер проведет мастер-классы и побывает на стройке.

«В каждом из городов Тайсон проведет мастер-класс. В городе Коркино (Челябинская область, — прим.ред.) он заложит первый камень будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, а в Екатеринбурге посетит стройку Академии единоборств РМК», — рассказал исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов.

Как ранее писало «URA.RU», Майк Тайсон будет присутствовать в качестве почетного гостя на поединке екатеринбургского бойца ММА Ивана Штыркова, который состоится 24 февраля в Челябинске. В Екатеринбурге Тайсона ждут на турнире по ММА Russian Cagefighting Championship, который состоится 25 февраля в КРК «Уралец».

Татьяна Ларина
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