Майк Тайсон посетит уральские стройки

13:26 07 февраля 2018 4

Тайсон посетит стройку РМК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны подробности визита легенды мирового бокса Майка Тайсона, который посетит Челябинск и Екатеринбург 24—25 февраля. Как сообщили организаторы на пресс-конференции, боксер проведет мастер-классы и побывает на стройке.

«В каждом из городов Тайсон проведет мастер-класс. В городе Коркино (Челябинская область, — прим.ред.) он заложит первый камень будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, а в Екатеринбурге посетит стройку Академии единоборств РМК», — рассказал исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов.

Как ранее писало «URA.RU», Майк Тайсон будет присутствовать в качестве почетного гостя на поединке екатеринбургского бойца ММА Ивана Штыркова, который состоится 24 февраля в Челябинске. В Екатеринбурге Тайсона ждут на турнире по ММА Russian Cagefighting Championship, который состоится 25 февраля в КРК «Уралец».