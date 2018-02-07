Челябинский метеорит прилетел «с Марса»

14:30 07 февраля 2018 1

Прежде чем утонуть в уральском озере, космическое тело прожило «насыщенную жизнь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые выяснили, что знаменитый Челябинский метеорит, упавший 15 февраля в озеро Чебаркуль Челябинской области, — ровесник Солнечной системы. Он прилетел на Землю из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Об этом сообщил ведущий российский эксперт по метеоритам, руководитель метеоритной лаборатории УрФУ Виктор Гроховский в ходе IX Всероссийской молодежной научной конференции о минералах, состоявшейся 7 февраля в Екатеринбурге. По словам исследователя, тело, которое стало потом метеоритом, прежде чем упасть на землю, прожило «насыщенную» жизнь.

«Возраст вещества — около 4,5 миллиарда лет, оно ровесник Солнечной системы, — рассказал «URA.RU» Гроховский. — С этим веществом много чего происходило: был большой удар, когда его родительское тело с чем-то столкнулось и «плюхнулось в «ванну» из расплавленного металла, отчего и возникли светлое и темное вещество (это хорошо видно на собранных зимой 2013 года на Урале фрагментах метеорита — прим. ред.). Потом он летал миллиарды лет, ударялся, но около 30 миллионов лет назад также в результате удара был выброшен из родительского тела и стал метеороидом в поясе астероидов. Потом его в результате какого-то резонанса выбило на орбиту семейства астероидов Apollo (это те из 17 тысяч астероидов, за которыми ведется наблюдения: они угрожают Земле, поскольку их орбиты заходят за орбиту Земли)».

Виктор Гроховский демонстрирует фрагмент челябинского метеорита экс-главе ФСБ, секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Один из этих астероидов-аполлонов, по мнению ученого, как раз и мог являться родительским телом челябинского метеорита. «Беда с ним в том, что он летел в дневное время, а даже при хорошей траектории в видеонаблюдениях неба не видно, поэтому было трудно восстановить его орбиту, понять, откуда он прилетел», — поясняет Гроховский. Но в итоге ученым это удалось. «Орбита челябинского метеорита совпадает с орбитой одного из этих опасных астероидов, поэтому не исключено, что он откололся от него», — уточняет ученый.

По мнению коллеги Гроховского — японского ученого Эйзо Накамура (который в 2013 году гостил в Екатеринбурге — в метеоритной лаборатории УрФУ и получил для исследований фрагменты метеорита) — челябинский метеорит в космосе сталкивался с кометой. «Японец считает, что обнаруженные в метеорите соединения воды имеют космическое происхождение, а не земное. Но это не общепринятая точка зрения, его пока немногие поддерживают», — замечает Гроховский.

До столкновения с Землей, пока он еще «болтался» в космосе, болид был в диаметре 19 метров, но большая его часть (более 99 процентов) сгорела в атмосфере Земли. «В точке задержки кинетическая энергия перешла в ряд других — это световая волна, ударная волна, звуковая, — рассказывает ученый. — Взрыв был зарегистрирован более чем в 20 инфразвуковых станциях».

Фрагменты метеорита, найденные в 2013 году екатеринбургскими студентами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам Гроховского, значение челябинского метеорита для науки сложно переоценить — он вызвал целый ряд уникальных явлений. «Впервые в истории наблюдений выпал каменный метеоритный дождь, — говорит исследователь. — Впервые мы столкнулись с падением фрагментов в снег и образованием отверстий, благодаря чему легко было их собирать. В этих отверстиях образовывались так называемые снежные морковки: при падении кусочки метеорита проделывали канал, в нем образовался градиент температур, за счет этого происходило «укрупнение снежинок». Наконец, само извлечение основного фрагмента метеорита из озера Чебаркуль стало целой эпопеей (группы ученых предсказывали, где он лежит, а во время одной из «разведок» вместе с водолазами в озеро даже погружался мэр Чебаркуля).

В итоге была поднята основная часть метеорита, ее вес составил 560 кг. «Кусок, который достали, — классический метеорит типа „хондрит“, на котором была хорошо видна „кора плавления“, — говорит Гроховский. — Впоследствии его передали в музей Челябинска, но, возможно, там не совсем правильные условия хранения: даже в воде (лежа на дне озера) он сохранял исходный цвет, но за пару лет в музее покрылся ржавчиной».

По словам Гроховского, самый подробный рассказ о судьбе челябинского метеорита будет представлен в июле этого года в Москве на международном съезде Русского метеоритного общества. Одним из его организаторов выступит Уральский федеральный университет.