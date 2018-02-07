Челябинский суд продлил арест застройщику, на которого дольщики жаловались Путину

17:05 07 февраля 2018 1

Своих квартир дольщики ждут с весны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска продлил арест учредителя ООО «Речелстрой», гендиректора ООО «ЧЗСМ» Андрея Пязока на два месяца. При рассмотрении вопроса учитывалась социальная опасность инкриминируемых ему деяний.

«Судом при изучении материалов ходатайства учтено, что Пязок А.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, совершенного в отношении значительного числа граждан, что представляет собой повышенную социально-общественную опасность, в том числе, выразившуюся в нарушении жилищных прав незащищенных слоев населения, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок», — сообщает пресс-служба суда.

Сам обвиняемый просил отпустить его под залог или хотя бы под домашний арест. Как и при рассмотрении аналогичного вопроса о продлении ареста, рассматривавшегося в декабре прошлого года, он настаивал, что добровольно отдал следователям загранпаспорт и никуда бежать не собирается. При этом, по его словам, пострадавшие врут, что он угрожал им физической расправой.

По версии следствия, Пязок похитил деньги дольщиков, что стало причиной срыва строительства домов в микрорайоне Чурилово. Уголовное дело было возбуждено еще весной прошлого года, но задержан учредитель стройкомпании был лишь в декабре, после того как одна из пострадавших обратилась в приемную президента России Владимира Путина. Тот во время визита в Челябинск позвонил ей и пообещал разобраться.