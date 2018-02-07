19:33 07 февраля 2018 8

У главы правительства Дагестана нашли золотой ТТ Фото: пресс-служба СК РФ

Широкомасштабную операцию проводят силовики в Дагестане — одновременно они нагрянули во все министерства и службы республики. Сотрудники ФСБ и МВД из центрального аппарата в Москве проводят выемку документов. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств.

В настоящее время обыски ведутся в министерстве финансов республики, минздраве, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения, сообщает «Национальная служба новостей». Для того чтобы исключить «сюрпризы» от местных коллег, полностью изолирован личный состав дагестанской дорожно-постовой службы, все посты на дорогах заняли прибывшие сотрудники Росгвардии.

По мнению политолога Антона Хащенко, в Дагестане назрела ситуация, когда необходима полная чистка чиновников во всех органах. «Я думаю, запрос на то, чтобы Дагестан жил тем же законам, что и остальная Россия, существует в самом обществе. Людям надоел беспредел, они хотят изменений. Понятно, что элиты это всколыхнёт, им это все категорически не понравится. Но пошла масштабная зачистка, которой сложно найти аналоги в обозримом прошлом», — считает Антон Хащенко.

Политолог считает вынужденной мерой то, что для операции привлечены силовики из других регионов страны и нет доверия местным сотрудникам. Хащенко напоминает, что «если речь идет о раскрытии оргпреступности на самом верху власти, то, разумеется, что в ней могут участвовать и местные правоохранительные органы, сотрудники прокуратуры».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что арестован врио главы правительства республики Абдусамад Гамидов. При обыске у чиновника нашли большой арсенал, в том числе золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ, а также автоматы Калашникова и боеприпасы. По данным следствия, чиновник участвовал в хищении денег, выделенных на реализацию социальных программ в Дагестане. Также арестованы заместители председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший региональный министр образования Шахабас Шахов и еще несколько высокопоставленных чиновников.