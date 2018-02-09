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Главные новости Ямала
15:50  09 февраля 2018 3

Директор департамента здравоохранения ЯНАО за три дня разобрался с медицинскими проблемами Ноябрьска

Сергею Новикову пришлось сегодня выслушать много интересного от жителей и врачей НоябрьскаФото: Вячеслав Егоров

С 7 февраля в Ноябрьске работает директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. Первый день окружной чиновник провел на встречах с коллективами медучреждений города. Во время всех визитов директора депздрава сопровождала заместитель главы городской администрации Надежда Гудкова.

На закрытой от представителей СМИ встрече с коллективом Ноябрьской ЦГБ, на которой присутствовал и новый главврач учреждения Олег Шалаев, обсуждали проблемы, связанные с реорганизацией структуры горбольницы, оплату труда медперсонала и социальные вопросы.

Как сообщили в пресс-службе ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ», глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков на встрече подчеркнул, что заработная плата среднего медицинского персонала в 2018 году сравняется со средней по округу, а врачи будут получать в два раза больше от этого размера оплаты труда. В свою очередь, врачи пожаловались на качество предоставляемого городом жилья. Но вопросы эти, скорее, были к замглавы администрации, и Надежда Гудкова пообещала взять их под личный контроль.

Вчерашний день Сергея Новикова прошел в консультациях с руководством городских медучреждений, в том числе и по кадровым проблемам, а вечером директор департамента провел прием граждан Ноябрьска в приемной губернатора. Вопросов у жителей города к директору департамента здравоохранения скопилось много, и все острые, в том числе постоянные очереди на первичный прием и к узким специалистам. Не все из жителей Ноябрьска приняли реорганизацию ЦГБ, которая вылилась в сокращение коек в отделениях и переезде некоторых отделений из одной части города в другую, что доставляет, по словам горожан, дополнительные проблемы.

А сегодня, 9 февраля, директор департамента здравоохранения ЯНАО встретился с главой администрации Ноябрьска Алексеем Романовым. Вопросы также касались качества и доступности всем категориям населения предоставляемых медицинских услуг. Подробно остановились на главной проблеме всего Севера — нехватке врачей узких специальностей. Сергей Новиков подчеркнул, что округу не хватает минимум 42 высококвалифицированных медицинских специалиста. Для обеспечения потребностей в ЯНАО реализуется региональная программа поддержки приезжих врачей. Вновь прибывшим врачам оказывают финансовую поддержку для решения жилищных проблем в размере одного миллиона рублей. А в некоторых муниципалитетах выделяют служебное жилье. Как отметил Сергей Новиков, на сегодня Ноябрьск единственный в округе город, где жильем обеспечены все приезжие врачи.

Сергей Мороз
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