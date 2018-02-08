В Кургане назвали 13 самых опасных участков дорог. СПИСОК

Госавтоинспекция в Кургане обнародовала список самых опасных участков дорог в городе. Точек, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия с плачевными последствиями, оказалось тринадцать.
«Рекордсменами» стали поворот на микрорайон Черемухово (один человек погиб и шесть пострадали) и пешеходный переход у Курганского городского суда (здесь травмированы восемь человек). Для снижения аварийности на опасных участках Госавтоинспекция предлагает разместить знаки и камеры видеофиксации, нанести износостойкую разметку, в некоторых местах — поставить пешеходные ограждения и новые светофоры или изменить режим работы уже действующих. На повороте на Черемухово может появиться перекресток с кольцевым движением, уточняет kikonline.ru. Издание опубликовало список опасных участков:
- проспект Голикова, 2 микрорайон, 17 (пешеходный переход в районе ТЦ «Стрекоза»);
- улица Карбышева, 3-5 (перекресток с ул. Школьной);
- улица Дзержинского, 33б-35 (пешеходный переход у Курганского городского суда);
- улица Коли Мяготина, 42 (в этом месте раньше находился пешеходный переход, который затем перенесли к дому №55б, однако курганцы часто забывают об этом);
- улица Бажова, 142 (выезд от ТРЦ «Рио»);
- улица Бурова-Петрова, 115-117;
- улица Гоголя, 107 (пешеходный переход в районе остановки «Драмтеатр»);
- улица Гагарина, 68-78 (около остановки «Улица Урожайная»);
- перекресток ул. Максима Горького и Кирова;
- улица Криволапова, 48 (пешеходный переход рядом с остановкой «Областная юношеская библиотека»);
- улица Коли Мяготина, 143 (пешеходный переход между улицами Ленина и Володарского);
- перекресток улиц Куйбышева и Ленина;
- 13-14-й км автодороги Курган — Куртамыш — Целинное (поворот на микрорайон Черемухово).