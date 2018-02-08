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Главные новости Курганской области
12:05  08 февраля 2018 1

В Кургане назвали 13 самых опасных участков дорог. СПИСОК

Авария Курган, разбитый автомобиль, дтп
На аварийных участках предлагают поставить камеры и светофорыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госавтоинспекция в Кургане обнародовала список самых опасных участков дорог в городе. Точек, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия с плачевными последствиями, оказалось тринадцать.

«Рекордсменами» стали поворот на микрорайон Черемухово (один человек погиб и шесть пострадали) и пешеходный переход у Курганского городского суда (здесь травмированы восемь человек). Для снижения аварийности на опасных участках Госавтоинспекция предлагает разместить знаки и камеры видеофиксации, нанести износостойкую разметку, в некоторых местах — поставить пешеходные ограждения и новые светофоры или изменить режим работы уже действующих. На повороте на Черемухово может появиться перекресток с кольцевым движением, уточняет kikonline.ru. Издание опубликовало список опасных участков:

  • проспект Голикова, 2 микрорайон, 17 (пешеходный переход в районе ТЦ «Стрекоза»);
  • улица Карбышева, 3-5 (перекресток с ул. Школьной);
  • улица Дзержинского, 33б-35 (пешеходный переход у Курганского городского суда);
  • улица Коли Мяготина, 42 (в этом месте раньше находился пешеходный переход, который затем перенесли к дому №55б, однако курганцы часто забывают об этом);
  • улица Бажова, 142 (выезд от ТРЦ «Рио»);
  • улица Бурова-Петрова, 115-117;
  • улица Гоголя, 107 (пешеходный переход в районе остановки «Драмтеатр»);
  • улица Гагарина, 68-78 (около остановки «Улица Урожайная»);
  • перекресток ул. Максима Горького и Кирова;
  • улица Криволапова, 48 (пешеходный переход рядом с остановкой «Областная юношеская библиотека»);
  • улица Коли Мяготина, 143 (пешеходный переход между улицами Ленина и Володарского);
  • перекресток улиц Куйбышева и Ленина;
  • 13-14-й км автодороги Курган — Куртамыш — Целинное (поворот на микрорайон Черемухово).

Вера Чернышева
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