21:40 08 февраля 2018 3

Участники конкурса выполнили задания, основанные на реальных проблемах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Финалисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» успешно справились с последними испытаниями. Об этом сообщили наставники конкурса.

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков предложил финалистам кейс по развитию газомоторного рынка России. По его словам, некоторые участники настолько заинтересовались проектом, что попросились принять участие в реализации этой программы. «Ребята грамотные и заинтересованные. Они представляют разные регионы и профессии, но у них есть командный дух, они живо поддерживают друг друга. Я уверен, многие из них могут стать реальными участниками проектов, которые реализуются в стране», — рассказал он.

Председатель Совета директоров группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг также доволен результатом работы над его кейсом по внедрению современных передовых информационных технологий: «Меня приятно поразил уровень наших лидеров в очень многих направлениях. Они показали отличные знания базовых принципов, их ответ полностью укладывался в идеологию, необходимую для решения такого рода задач».

Ранее сообщалось, что финалистов высоко оценил глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин: «Сегодня встречался с ребятами — очень неординарные личности. Все представляют разные направления: медицина, информационные технологии, промышленность и другие сферы. Смотрю, чтобы ребята терпеливые были. Смотрю, как развивался тот или иной лидер, какой путь прошел».

В дальнейшем наставникам и победителям конкурса предстоит выбрать оптимальный вариант реализации программы наставничества, которая предполагает их взаимодействие в течение года. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов готов предложить своим подопечным стажировку. «Мы планируем заинтересовать финалистов, чтобы найти сильных руководителей, которые готовы предлагать нетривиальные идеи и зажигать людей вокруг», — отметил Кузьминов.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что основная задача наставников конкурса — помогать развиваться участникам, предоставить им независимую экспертизу, поделиться опытом и подсказать траекторию движения. По его словам, важно оценить не уже имеющиеся достижения финалистов, а их возможности и потенциал. «Некоторые сомневались в участии, но те, кто упорно шел к цели, смогут серьезно расширить свой круг общения. Поэтому главный совет — не нужно бояться, и тогда будут открываться новые возможности», — подчеркнул наставник.

Финальные оценочные мероприятия продолжатся 9 и 10 февраля. В «Управленческий день» 9 февраля участники будут решать различные управленческие кейсы. На 10 февраля запланирован «Социальный день»: в первой половине дня все финалисты отправятся в образовательные учреждения города Сочи, где проведут открытые уроки, посвященные лидерству. На вторую половину дня запланировано выполнение социально-ориентированного задания в группах.

В финал вышли победители федеральных полуфиналов. Из Москвы — 58 участников, Санкт-Петербурга — 30, Свердловской области — 14. Из Кемеровской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей — по 6 человек. Из Омской, Сахалинской областей и Пермского края — по 4 конкурсанта.