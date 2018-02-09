11:15 09 февраля 2018 8

В Перми построят новую детскую поликлинику Фото: Илья Московец © URA.RU

На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в регионах в 2018 году выделят более 16 млрд рублей. Часть денег получит Пермь на строительство детской поликлиники, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Всего в распоряжении правительства России обозначены 24 объекта здравоохранения в 24 регионах России. На Урале 170 млн направят на строительство детской поликлиники № 4 в Кировском районе Перми. Срок ввода в эксплуатацию — 2018 год. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о программе модернизации и развития медицины в России, напоминает «Федеральное агентство новостей». Глава РФ назвал это направление одним из важнейших в ближайшем будущем. При этом директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов заявил «Национальной службе новостей», что нужно повышать эффективность системы здравоохранения и делать ее более прозрачной.