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09 февраля 2018
11:15  09 февраля 2018 8

Регионам выделят миллиарды на строительство больниц. Деньги придут и на Урал

Клипарт. Разное. Магнитогорск, здоровье, медицина, младенцы, больница
В Перми построят новую детскую поликлиникуФото: Илья Московец © URA.RU

На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в регионах в 2018 году выделят более 16 млрд рублей. Часть денег получит Пермь на строительство детской поликлиники, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Всего в распоряжении правительства России обозначены 24 объекта здравоохранения в 24 регионах России. На Урале 170 млн направят на строительство детской поликлиники № 4 в Кировском районе Перми. Срок ввода в эксплуатацию — 2018 год. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о программе модернизации и развития медицины в России, напоминает «Федеральное агентство новостей». Глава РФ назвал это направление одним из важнейших в ближайшем будущем. При этом директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов заявил «Национальной службе новостей», что нужно повышать эффективность системы здравоохранения и делать ее более прозрачной.

Ольга Кулакова
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