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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:52  02 февраля 2018 16

Зампредседателя ЦИК: у Грудинина есть незакрытые счета в Австрии и Швейцарии

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, серп и молот, кпрф, грудинин павел
Грудинин заявил, что «у него никаких проблем со счетами нет»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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У кандидата на пост президента РФ от партии КПРФ Павла Грудинина есть два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не вижу там проблем, которые носят неразрешимый характер», — цитирует слова Булаева ТАСС. Он назвал ситуацию «непониманием». Зампредседателя ЦИК объяснил, что «есть два счета в Швейцарии, которые до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты».

По словам Булаева, кандидат пообещал все документы представить «сегодня — завтра». Сам Грудинин заявил, что «у него никаких проблем со счетами нет».

Напомним, что в ходе регистрации Грудинина кандидатом на пост президента РФ обнаружились его зарубежные счета на 37 млн рублей. Позднее Грудинин заявил, что подарил деньги со своих иностранных счетов родственнику, который займется лечением его близких. СМИ выяснили, куда он мог перепрятать эти деньги. На пресс-конференции в Екатеринбурге кандидат в президенты признался, что связанное с ним ООО «ТТ «Девелопмент» «подарило» ему 37 миллионов рублей в 2016 году.

Ольга Дудорова
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