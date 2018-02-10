{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 февраля 2018
14:06  10 февраля 2018 1

Интервью «URA.RU» стало главой первой книги Натальи Поклонской

Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
В издании собраны лучшие интервью Поклонской. В том числе — Андрея Гусельникова («URA.RU»)Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выпустившая свою первую книгу «Преданность вере и Отчизне», включила в нее интервью «URA.RU». Накануне эта книга была презентована в ТД «Библио-Глобус» в Москве.

Материал «URA.RU» называется: «Наталья Поклонская: „Моя женственность — для усыпления бдительности оппонентов“». Его автор — Андрей Гусельников. Наш обозреватель брал интервью у Поклонской летом 2016 года в тот момент, когда его героиня была еще прокурором Крыма, но находилась в предвыборном отпуске, баллотируясь в депутаты Госдумы.

Статья по теме
Наталья Поклонская: «Моя женственность — для усыпления бдительности оппонентов»

Большое интервью находится в середине книги — с 131 по 151 страницу. Разговор получился интересным: Поклонская рассказала о том, как она инкогнито ходила в Крестный ход на Ганину Яму во время празднования царских дней в Екатеринбурге, о путешествиях по глухой уральской тайге, о спартакиаде для прокуроров, в которой она участвовала. Речь шла и важнейших геополитических темах для России (судьба Крыма и Донбасса, о темах «на злобу дня» (например, состояние дорог в Крыму, спасение лебединого озера под Евпаторией) и о личности прокурора Крыма.

Наталья Поклонская очень искренне и совершенно по-простому рассказала о секретах своей красоты и о том, откуда у нее такой «железный характер». «Без него же ничего не добьешься. Поэтому пусть моя женственность и внешность будут усыплять бдительность моих оппонентов», — заявила она.

По мнению Поклонской, в издании собраны ее лучшие интервью: «Они помогут получше оценить и узнать меня как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека». В ближайшие дни редакция «URA.RU» надеется получить экземпляр книги с автографом Поклонской.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров