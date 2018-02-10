Интервью «URA.RU» стало главой первой книги Натальи Поклонской

14:06 10 февраля 2018 1

В издании собраны лучшие интервью Поклонской. В том числе — Андрея Гусельникова («URA.RU») Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, выпустившая свою первую книгу «Преданность вере и Отчизне», включила в нее интервью «URA.RU». Накануне эта книга была презентована в ТД «Библио-Глобус» в Москве.

Материал «URA.RU» называется: «Наталья Поклонская: „Моя женственность — для усыпления бдительности оппонентов“». Его автор — Андрей Гусельников. Наш обозреватель брал интервью у Поклонской летом 2016 года в тот момент, когда его героиня была еще прокурором Крыма, но находилась в предвыборном отпуске, баллотируясь в депутаты Госдумы.

Большое интервью находится в середине книги — с 131 по 151 страницу. Разговор получился интересным: Поклонская рассказала о том, как она инкогнито ходила в Крестный ход на Ганину Яму во время празднования царских дней в Екатеринбурге, о путешествиях по глухой уральской тайге, о спартакиаде для прокуроров, в которой она участвовала. Речь шла и важнейших геополитических темах для России (судьба Крыма и Донбасса, о темах «на злобу дня» (например, состояние дорог в Крыму, спасение лебединого озера под Евпаторией) и о личности прокурора Крыма.

Наталья Поклонская очень искренне и совершенно по-простому рассказала о секретах своей красоты и о том, откуда у нее такой «железный характер». «Без него же ничего не добьешься. Поэтому пусть моя женственность и внешность будут усыплять бдительность моих оппонентов», — заявила она.

По мнению Поклонской, в издании собраны ее лучшие интервью: «Они помогут получше оценить и узнать меня как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека». В ближайшие дни редакция «URA.RU» надеется получить экземпляр книги с автографом Поклонской.