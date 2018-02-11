08:15 11 февраля 2018 50

Ранее Грудинина уже обвиняли в незаконной агитации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные развесили по Владивостоке агитационные баннеры, на которых депутат Госдумы от «Единой России» певец Иосиф Кобзон и рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) призывают голосовать за кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина. В местном отделении коммунистической партии ищут автора шутки.

По словам очевидцев, плакаты появились в пятницу вечером, 9 февраля, всего их пока насчитали 12. Коммунисты заявляют, что не размещали их. «Я даже не видел их еще — мне в субботу только фотографию одного из них показали. Я даже вчера только узнал, кто такой Оксимирон», — пояснил «URA.RU» первый секретарь владивостокского местного отделения КПРФ Артем Самсонов.

По словам руководителя коммунистов Владивостока, в понедельник, 12 февраля, в партии планируют пройти по городу и снять появившиеся плакаты, где найдут. Сообщать в избирком о провокации пока не планируется.

Стоит отметить, что согласно избирательному кодексу, использование чьей-либо фотографии в агитационной продукции возможно только с письменного разрешения этого человека. Появившиеся во Владивостоке плакаты могут стать поводом для очередного обвинения кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в незаконной агитации, если он не сможет доказать, что не причастен к данной акции. Ранее в его адрес уже звучали подобные обвинения, к примеру, в конце января избирательная комиссия Новосибирской области признала незаконными листовки, распространявшиеся от его имени — у тех отсутствовали выходные данные и они не были оплачены с избирательного счета кандидата.