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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:40  11 февраля 2018 14

В московской школе объяснили запрет для детей на походы в туалет

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
В школе пройдет служебная проверкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор лицея №1795 в Москве Валентина Сетежева, где детям запретили посещать туалет без справки, назвала действия преподавателя самоуправством. Сетежева извинилась перед родителями и пообещала провести служебную проверку.

«Данная ситуация будет разобрана, подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится», — цитирует Сетежеву телеканал 360.

Ранее «URA.RU» писало, что с учеников московского лицея стали требовать письменное согласие родителей для того, чтобы отлучаться с урока в туалет. При этом взрослые должны были вместе с распиской предоставить руководству школы справку от врача о том, что ребенок не может высидеть 45 минут без похода в уборную по медицинским показаниям. Новые правила среди школьников распространялись в виде памятки, уточняет «Русская планета».

Виктор Дорофеев
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