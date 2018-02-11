В московской школе объяснили запрет для детей на походы в туалет

Директор лицея №1795 в Москве Валентина Сетежева, где детям запретили посещать туалет без справки, назвала действия преподавателя самоуправством. Сетежева извинилась перед родителями и пообещала провести служебную проверку.
«Данная ситуация будет разобрана, подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится», — цитирует Сетежеву телеканал 360.
Ранее «URA.RU» писало, что с учеников московского лицея стали требовать письменное согласие родителей для того, чтобы отлучаться с урока в туалет. При этом взрослые должны были вместе с распиской предоставить руководству школы справку от врача о том, что ребенок не может высидеть 45 минут без похода в уборную по медицинским показаниям. Новые правила среди школьников распространялись в виде памятки, уточняет «Русская планета».