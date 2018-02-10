Учеников лицея №1795 в Москве запретили отпускать с уроков в туалет без письменного согласия родителей. При этом последние должны представить руководству учебного заведения справку от врача о том, что ребенок не может высидеть 45 минут без похода в уборную по медицинским показаниям.
Новый порядок введен в лицее с 9 февраля. По любой другой причине покидать класс до звонка школьникам также запрещено. Согласно документу, попавшему в распоряжение «Известий», письменное заявление отца или матери нужно и для того, чтобы они могли забрать своего ребенка до окончания уроков.
В документе говорится, что заявитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье школьника, пишет телеканал 360. Издание отправило в департамент образования правительства столицы запрос с целью выяснить, распространяются ли «туалетные ограничения» на все учебные заведения столицы, или же это инициатива одного конкретного лицея.
Необычные правила вводят не только в московских школах. Так, в гимназии №37 Екатеринбурга существует платная раздевалка для избранных учеников, а в школе №10 Златоуста Челябинской области учительница начальных классов самостоятельно ввела практику «невыпуска» в уборную малышей во время урока — в результате несколько из них справили нужду прямо в классе, а «педагог-новатор» угодила под суд. В самом Челябинске в одном из лицеев родители, чтобы поговорить с учительницей их ребенка, должны заранее подать письменное заявление.