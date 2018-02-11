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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:25  11 февраля 2018 1

Опубликован список погибших в разбившемся под Москвой Ан-148. ФОТО

Самолет рухнул близ деревни АргуновоФото: Telegram
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Все находившиеся на борту потерпевшего катастрофу в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний» погибли. Список, содержащий 71 фамилию, опубликован в Сети.

Перечень, содержащий имена пассажиров, был опубликован в мессенджере Telegram. Также в Сети появились сканы документов, содержащих аналогичную информацию. Позднее данные по пассажирам были опубликованы на сайте ГУ МЧС России.

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Фото: Урал56.ру

Как уже сообщало «URA.RU», вылетевший из московского аэропорта Домодедово лайнер предположительно столкнулся в воздухе с вертолетом «Почты России» и упал в окрестностях деревни Аргуново. На месте крушения Ан-148 был обнаружен черный ящик, уточняло РТ. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился тщательно расследовать обстоятельства происшедшего. Агенство ведет онлайн-трансляцию новостей о трагедии.

Владимир Васин
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