Все находившиеся на борту потерпевшего катастрофу в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний» погибли. Список, содержащий 71 фамилию, опубликован в Сети.
Перечень, содержащий имена пассажиров, был опубликован в мессенджере Telegram. Также в Сети появились сканы документов, содержащих аналогичную информацию. Позднее данные по пассажирам были опубликованы на сайте ГУ МЧС России.
Как уже сообщало «URA.RU», вылетевший из московского аэропорта Домодедово лайнер предположительно столкнулся в воздухе с вертолетом «Почты России» и упал в окрестностях деревни Аргуново. На месте крушения Ан-148 был обнаружен черный ящик, уточняло РТ. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился тщательно расследовать обстоятельства происшедшего. Агенство ведет онлайн-трансляцию новостей о трагедии.