Ямальский аэропорт стал лучшим в России второй год подряд

12:05 12 февраля 2018 1

Аэропорт Сабетта был построен в кратчайшие сроки Фото: группа в ВК «Сабетта супер»

Международный аэропорт Сабетта снова стал лауреатом премии «Воздушные ворота России», получив второе место в категории «Аэропорт регионального значения» с пассажиропотоком менее 500 тысяч человек в год. В прошлом году ямальская воздушная гавань заслужила первую премию в той же категории, став «Лучшим аэропортом 2016 года».

Ежегодную премию вручают в рамках Национальной выставки инфраструктуры NAIS. Критериями оценки служат транспортная безопасность, операционные показатели и качество обслуживания клиентов. Оценивают деятельность аэропортов России эксперты из числа руководителей ведущих авиакомпаний и глав отраслевых ассоциаций.

Аэропорт Сабетта был построен для обслуживания нужд завода «Ямал СПГ» на побережье Обской губы полуострова Ямал, на разрабатываемом ПАО «НОВАТЭК» Южно-Тамбейском месторождении. В конце 2014 года порт принял первый пассажирский самолет. Менее чем через год управляющая компания ООО «Международный аэропорт Сабетта» получила сертификат Межгосударственного авиационного комитета. Весной 2016 года аэропорт Сабетта принял первый международный рейс.

23 мая 2017 года распоряжением правительства РФ аэропорту присвоено наименование «Сабетта». Взлетно-посадочная полоса аэродрома способна принимать самолеты Ил-76, самолеты семейства А-320, Boeing-737, Boeing 767-200, Sukhoi Superjet 100 и более легкие, вертолеты всех типов и самый крупный серийный грузовой самолет в мире Ан-124 «Руслан».