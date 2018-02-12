Стало известно, кто вернет деньги вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития

12:14 12 февраля 2018 0

Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития 6 февраля Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Возмещать ущерб вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития будет ПАО «Запсибкомбанк». Такое решение приняло Агентство по страхованию вкладов после проведения соответствующего конкурса.

Выплаты вкладчикам Сибирского банка реконструкции и развития начнутся не позднее 20 февраля, сообщает «РБК-Тюмень». Это касается тех клиентов банка, чья сумма вклада не превышает 1,4 млн рублей. Остальным же предстоит участвовать в общей процедуре банкротства.

Лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития отозвали 6 февраля. Источник «URA.RU» ранее сообщил, что из банка пропало полмиллиарда рублей — по имеющейся информации, эти деньги были обналичены в Германии. Крах финансовой организации привел к блокировке работы предпринимателей-вкладчиков, которые из-за этого не могут выплатить зарплату своим сотрудникам.