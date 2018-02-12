13:34 12 февраля 2018 3

Звезду задевают негативные отзывы Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

Светская львица Анастасия Волочкова ответила подписчикам, которые негативно отозвались о ее танцах. Звезда назвала их «злыднями» и заявила, что умеет радоваться без допинга.

«Дорогие мои подписчики, я вами дорожу, вы даете мне силы жить, творить и радоваться каждому дню. Сегодняшний день тому прямое доказательство. Но некоторые из здешних кумушек уже совсем сошли с ума, вот у кого предвесеннее обострение. Обвиняют меня в разного рода пристрастиях, не понравились мои шуточные танцы. Да, в отличие от вас, злыдни, я умею радоваться жизни и для этого не нужен алкоголь и какой-то другой допинг», — сообщила экс-прима Большого театра.

«Почему на вас такие уродливые куртки. У мужчины одолжила?», «Стыдно за тебя, бросай пить», «Снова пьяная Волочкова, не надоело?» — написали комментаторы. Волочкову эти выпады задели. К слову, возможность комментирования ее постов в Сети ограничена.