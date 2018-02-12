14:21 12 февраля 2018 3

Экстремалы рассказали «URA.RU», как это было Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Уральские бейсджамперы поднялись на екатеринбургскую телебашню, ожидающая сноса, и прыгнули с нее на парашютах. Экстремалы предоставили в распоряжение «URA.RU» видео этого опасного прыжка (попросив не показывать их лица). Ребята рассказали агентству о том, как они сумели пробраться на закрытый объект, какие ощущения были в полете с более чем 200-метровой высоты и кто из них в итоге угодил в полицию.

Чтобы попасть внутрь башни, команда экстремалов проникла на огороженную территорию под покровом ночи. Ребята предполагают, что сотрудник ЧОП мог их видеть, однако не препятствовал им. «Охрану взяли на „ура“, — рассказывает один из джамперов с ником Электрик. — Понимали, что против восьми человек охранник не выйдет. Хотелось бы извиниться перед всеми сотрудниками охраны и УГМК, которым за это прилетит».

По его словам, прыжок с екатеринбургской телебашни он с друзьями задумывал давно, так как это «эпический объект». «Раньше я совершал подобные прыжки с таких объектов, но с этой башни прыгал впервые, — рассказал „URA.RU“ экстремал. — Башня нас встретила как родных!». По рассказу экстремалов, лезть было достаточно легко: до отметки 70 метров рабочие смонтировали лестницы, дальше — по привычным для всех, кто лазил на башню, металлоконструкциям. «Когда лезли мимо большого окна, было жутковато, но оооооочень красиво», — вспоминает бейсер.

Выбравшись наверх, парашютисты, вспотевшие во время трудного подъема, очень быстро замерзли на сильном ветру. К тому же им почти два часа пришлось ждать рассвета. Когда контуры зданий стали различимыми, джамперы вышли на точку прыжка. «Главное желание было — улететь подальше, — рассказывает Электрик. — Планировали за реку, но ветер был встречный и не позволил. Сверху все красиво, но голова больше думает о том, куда садиться. Выбор невелик». В итоге парашютисты одним за другим приземлились на площадку перед входом в цирк.

По рассказу парашютистов, лезть мимо этого огромного окна было жутковато. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На их удивление, в точке приземления их никто не ловил: ребята спокойно собрали парашюты (одно «крыло» запуталось в ветках дерева) и даже сфотографировались на фоне цирка и телебашни. А вот их группа обеспечения, спустившись с башни «пешком», попала в руки полицейских — их судьба пока неизвестна. «Было понятно, что внизу их уже ждут, — рассказывает бейсер. — Но парни сразу готовы были к этому. Руферы осознанно пошли на это, чтобы наши прыжки состоялись! Спасибо им за это большое!».

Своим прыжком уральские бейсджамперы попрощались с екатеринбургской телебашней. «Наши какую-то неправильную политику ведут: буржуи большое шоу из этого устроили бы с праздником и прыжками, а наши тупо все закрыли и охраны понаставили, — говорит бейсер Электрик. — Крупные компании типа Red Bull кучу бабок за такое отваливает, но мы бы и за бесплатно прыгали, только разрешите».

Само решение снести недостроенную телевышку также вызывает у парашютистов недоумение. «Внутренние конструкции башни грязные и ржавые, но они в хорошем состоянии — говорю это как инженер с образованием, — рассказывает Электрик. — Она (башня) еще сто лет простоит, если самим не ломать, а обслуживать и ремонтировать».

Ранее «URA.RU» сообщало, что недостроенная екатеринбургкая телебашня доживает последние дни: по инсайдерской информации, ее должны взорвать и обрушить 23 февраля.