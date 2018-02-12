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12 февраля 2018
Главные новости 
15:44  12 февраля 2018 4

«Я предлагаю переезжать в Екатеринбург». Самбурская с «Ревизорро» нагрянула в столовую сельхозакадемии. ВИДЕО

После визита ведущая Настасья Самбурская решила переехать в ЕкатеринбургФото: скриншот видео

В столовую Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ, бывшая уральская сельхозакадемия) нагрянула съемочная группы телепрограммы «Ревизорро». Об этом в соцсетях сообщают студенты и сотрудники вуза.

«Веселый обед у меня был: сидим, едим, смотрим — идет толпа людей в белых толстовках с девушкой во главе и с камерами и микрофонами, — рассказал екатеринбуржец Антон Буйваленко. — Оказалось, „Ревизорро“ и Самбурская решили проверить столовую. Но мы обедаем в студенческой столовой — как они туда пришли? Думаю явно была наводка».

Пользователь Татка Рыжкова выложила в Instagram минутное видео, на котором видно, как ведущая программы общается со столовскими работниками и обсуждает с ними блюда, которые едят студенты. «Что они любят? Котлеты, пюре двойное с подливой», — отвечает повар студенческой столовой. Самбурскую приятно удивили цены (пюре — 11.90, пирожки — 25-27 рублей). «Ребята, я предлагаю переезжать в Екатеринбург!» — заявила съемочной бригаде Настасья Самбурская.

О том, что в их столовой орудуют самые страшные ревизоры общепита, руководство вуза уже в курсе. «Только вернулась с совещания и узнала, что у нас тут „Ревизорро“», — рассказал «URA.RU» ректор сельхозакадемии Ольга Лоретц. На вопрос, не боится ли она критики от преемницы Летучей, руководитель УрГАУ отвечает: «А чего бояться? Они же уже зашли? К тому же столовая отвечает всем требованиям. Мы сами там кушаем, поэтому не боимся».

О результатах инспекции федеральной телепрограммы в главном аграрном вузе Урала пока ничего не известно.

Как писало «URA.RU», ранее главный редактор газеты в Березовском раскритиковал программу «Ревизорро: Медицинно», которая приехала с проверкой в центральную городскую больницу. По словам журналиста, телевизионщики врывались в кабинеты врачей и творили беспредел.

Андрей Гусельников
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