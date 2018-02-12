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12 февраля 2018
Главные новости 
16:19  12 февраля 2018 3

«Из полотенца сшита». В Сети высмеяли форму сборной России на ЧМ-2018. ФОТО

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, атрибутика, russia2018, чм2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июляФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Пользователи Сети раскритиковали новую гостевую форму сборной России, подготовленную для чемпионата мира по футболу в 2018 году. Футболка, представленная на фото в аккаунте Todosobrecamisetas, выполнена в белом цвете с пиксельным узором и с синими полосками на плечах.

Болельщики высмеяли внешний вид новинки. «Больше похожа на форму сборной России после группового этапа: майка, штаны, пульт, диван… Из полотенца сшита… Серые пиксели будут достаточно нейтральными для нашей сборной?.. Какая-то вафля… Футболка ни о чем. Надеюсь, трусы смогут хоть немного улучшить впечатление о форме в целом… А вместо бутс сюда шлепки с носками подошли бы органично… Вафельное полотенце или отбеленная мешковина — по смыслу и уровню, конечно, нам подходит. Выглядит весьма убого», — прокомментировали они.

Как ранее сообщало «URA.RU», болельщикам запретят проносить на игры чемпионата мира по футболу селфи-палки, зонты длиной более 25 сантиметров, штативы для камер и дроны. Организаторы опасаются, что есть вероятность травмировать этими предметами окружающих. Также известно, что из-за завышения цен на проживание в гостиницах и отелях в период ЧМ-2018 было решено развернуть палаточные городки для болельщиков.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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