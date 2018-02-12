16:19 12 февраля 2018 3

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи Сети раскритиковали новую гостевую форму сборной России, подготовленную для чемпионата мира по футболу в 2018 году. Футболка, представленная на фото в аккаунте Todosobrecamisetas, выполнена в белом цвете с пиксельным узором и с синими полосками на плечах.

Болельщики высмеяли внешний вид новинки. «Больше похожа на форму сборной России после группового этапа: майка, штаны, пульт, диван… Из полотенца сшита… Серые пиксели будут достаточно нейтральными для нашей сборной?.. Какая-то вафля… Футболка ни о чем. Надеюсь, трусы смогут хоть немного улучшить впечатление о форме в целом… А вместо бутс сюда шлепки с носками подошли бы органично… Вафельное полотенце или отбеленная мешковина — по смыслу и уровню, конечно, нам подходит. Выглядит весьма убого», — прокомментировали они.

Как ранее сообщало «URA.RU», болельщикам запретят проносить на игры чемпионата мира по футболу селфи-палки, зонты длиной более 25 сантиметров, штативы для камер и дроны. Организаторы опасаются, что есть вероятность травмировать этими предметами окружающих. Также известно, что из-за завышения цен на проживание в гостиницах и отелях в период ЧМ-2018 было решено развернуть палаточные городки для болельщиков.