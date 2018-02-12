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12 февраля 2018
16:52  12 февраля 2018 9

Instagram и YouTube могут заблокировать в России из-за Дерипаски

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, интернет, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, Фейсбук, сеть, гугл, google, яндекс, инстаграм, instagram, vkontakte, youtube, ютуб
Россияне могут остаться без доступа к соцсетямФото: Анна Майорова © URA.RU

Сервисы Instagram и YouTube заблокируют в России, если они не удалят 14 фотографий и 7 видеозаписей о личной жизни миллиардера Олега Дерипаски, которые Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края внес в список сайтов с запрещенной информацией. Олигарх обвинил во вмешательстве в частную жизнь Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), опубликовавших снимки и кадры с бизнесменом в указанных соцсетях, и подал к ним иски.

Суд вынес решение 9 февраля. У Instagram и YouTube было три рабочих дня, чтобы удалить указанные сведения. 12 февраля в Instagram числится 2 из 14 спорных постов, а на YouTube — все семь роликов. В Роскомнадзоре сообщили, что у сервисов есть время до вечера 14 февраля, передают «Ведомости». Блокировать отдельные интернет-страницы могут не все провайдеры, поэтому часть россиян может лишиться доступа к Instagram и YouTube.

Олег Дерипаска обратился в суд после опубликования расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которое основывается на фотографиях из Instagram Рыбки и ее видеороликах на YouTube, напоминает «URA.RU». Согласно расследованию, в 2016 году миллиардер на своей яхте проводил переговоры с заместителем главы правительства Сергеем Приходько и давал ему взятку, а Настя Рыбка сопровождала их в этой поездке. Подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против основателя ФБК, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео.

По информации «Утро.ру», российский олигарх Олег Дерипаска в прошлом году увеличил свой капитал на 1,76 миллиарда долларов. Его сын попал в рейтинг самых богатых наследников отечественных предпринимателей, составленный изданием Forbes.

Ксения Томашова
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