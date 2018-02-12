Челябинских инспекторов разоружили, чтобы они не нервировали браконьеров

18:09 12 февраля 2018 2

Браконьер убил человека из-за двух косуль Фото: pixabay.com

Челябинский инспектор охотнадзора Александр Минин погиб 10 февраля при попытке задержать браконьера. Минин пошел задерживать вооруженного преступника сам, будучи безоружным. Инспектор был без оружия не из-за того, что забыл его дома — челябинские инспекторы в принципе не имеют огнестрельного оружия. «URA.RU» попыталось разобраться в том, почему инспекторы вынуждены противостоять вооруженным браконьерам с голыми руками.

Работа инспекторов охотнадзора регулируется федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Там говорится, что «государственные инспектора в области охраны окружающей среды имеют право на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия». Тут же сказано, что «органы государственного надзора приобретают специальные средства, служебное, охотничье и гражданское оружие, ведут их учет, хранят их и осуществляют их выдачу в порядке, установленном для юридических лиц с особыми уставными задачами». Закон разрешает инспекторам иметь оружие, но не обязывает. Этим и пользуются руководители ведомств.

Александр Минин погиб, пытаясь голыми руками задержать вооруженных преступников Фото: mineco174.ru

Редакция «URA.RU» связалась с коллегами погибшего инспектора, которые переживают случившееся.

«Мы вроде бы федеральное подразделение, но в Челябинской области приписаны на правах отдела к министерству экологии. Это странно, почему мы не являемся самостоятельной структурой, как это есть в других регионах страны. Начальники у нас очень часто меняются, каждые полтора-два года, я уже шесть или семь начальников пережил. Я считаю, что никто из них не хочет брать на себя ответственность: ведь если произойдет какой-нибудь инцидент, могут спросить и с них. Нам обещают оружие, но это так словами и остается», — считает Владимир Борзенко, главный специалист отдела Госнадзора Еткульского района.

С ним согласен его коллега Петр Артемьев, отвечающий за Троицкий и Чесменский районы. «Как работает инспектор охотнадзора в США? Он, когда подходит к браконьеру, то руку должен держать на кобуре, чтобы сразу показать серьезность своих намерений. А браконьер должен ему подчиниться и положить свое оружие на землю. И у них эта простая схема хорошо работает. У нас же нет подобного закона, где все было бы расписано. Абсурдная ситуация, когда безоружный человек должен задерживать вооруженных людей».

Подобного мнения придерживаются все челябинские инспекторы, которых обзвонили журналисты. Однако в Министерстве экологии Челябинской области считают иначе. По мнению чиновников, вооруженный инспектор нервирует браконьеров и провоцирует на агрессию.

«До 2015 года нашим охотинспекторам разрешалось иметь при себе личное огнестрельное оружие. Примерно в то же время была введена обязательная процедура видеозаписи рейдов с применением видеорегистратора. Практика показала, что наличие огнестрельного оружия у инспектора провоцирует агрессию со стороны нарушителей. Браконьеров дисциплинирует не потенциальная угроза применения оружия охотинспекторами, а видеофиксация поведения нарушителя в момент задержания с дальнейшим возбуждением административного или уголовного дела (поскольку агрессивное поведение является отягчающим обстоятельством). После введения видеорегистрации случаи агрессии нарушителей по отношению к инспекторам прекратились. Данный случай является беспрецедентным на территории области», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь министерства экологии Екатерина Сорокина.

Браконьер часто позировал с убитыми животными Фото: страница Михаила Поддубного во «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» писало о том, что 59-летний Александр Минин погиб в районе города Карталы. Он был в рейде с двумя помощниками. Увидев трех браконьеров, Минин пошел их задерживать, а его напарники остались в засаде. Два браконьера скрылись на снегоходах при виде инспектора, а третий расстрелял инспектора в упор. Позже все три преступника были задержаны. У них нашли двух убитых косуль. Браконьером, стрелявшим в Минина, оказался 47-летний житель города Карталы Михаил Поддубный. В СК ему предъявлено обвинение по статье «убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности». Сегодня в суде Поддубный был арестован. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал представление на награждение Александра Минина орденом Мужества посмертно.