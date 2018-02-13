14:02 13 февраля 2018 4

Роман Нестеров вел дело Улюкаева о вымогательстве взятки, за что получил орден от Путина ФОТО: http://pvo-info.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отправил в ХМАО старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР, полковника юстиции Романа Нестерова, который займется громким уголовным делом по ДТП, где погибли юные спортсмены из Нефтеюганска. Об этом 13 февраля «URA.RU» сообщил источник в следственном управлении СК РФ по ХМАО-Югре.

По словам собеседника агентства, визит Романа Нестерова не стал неожиданностью для местных силовиков. О его предстоящем визите было известно еще в прошлом месяце, когда Александр Бастрыкин пообещал родителям погибших детей более внимательный пересмотр дела.

Как сообщил агентству адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин, они уже созванивались с Нестеровым и договорились о встрече в ХМАО. Ориентировочно она состоится в среду, 14 февраля.

По словам источников в правоохранительных органах ХМАО, Роман Нестеров уже успел получить прозвище «Суперследователь» за ряд раскрытых уголовных дел о коррупции. Именно Нестеров вел дело Алексея Улюкаева о вымогательстве взятки, после которого получил награду от президента РФ Владимира Путина — орден Почета.

Как ранее сообщало «URA.RU», 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском столкнулись грузовик и автобус с юными спортсменами из Нефтеюганска. На скамье подсудимых оказались четыре человека; 6 февраля им вынесли приговор. Суд определил, что именно водитель грузовика Раиль Саитханов виновен в первую очередь, так как он вылетел на полосу встречного движения — он проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев.

Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю владельца автобуса Александру Сидоруку судья переквалифицировал статью на более мягкую. В суде установили, что Зайнуллин пытался уйти от столкновения с грузовиком. Водитель автобуса проведет в колонии общего режима 1 год и 5 месяцев, Сидорук — 1 год и 3 месяца. Директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Тарасову, чьи воспитанники погибли в аварии, направили на исправительные работы сроком на 11 месяцев с лишением права занимать должности руководителя.

Прокуратура заявила, что намерена обжаловать этот приговор. «В связи с тем, что позиция государственного обвинения относительно квалификации действий подсудимых Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, а также назначенной им меры наказания существенно отличается от решения суда в этой части, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления за подписью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.