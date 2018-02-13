13:58 13 февраля 2018 15

Николай Бахматов считает, что незаконно купленные иномарки чиновники должны вернуть Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пенсионер из Курганской области Николай Бахматов, который пожаловался в прокуратуру на то, что правительство Зауралья тайно закупает иномарки для вице-губернаторов, не может дождаться реакции на свои заявления. Все документы он готов показать главе Курганской области Алексею Кокорину, на прием к которому активист хочет попасть в пятницу, 16 февраля.

Представление о недопустимости нарушения закона в связи с сомнительными закупками 12 иномарок на имя губернатора было направлено в конце декабря 2017 года, однако с тех пор Николаю Бахматову так и не ответили, был ли кто-то наказан. «По моим данным, из правительства пришел ответ, что никого не наказали, но это не устроило прокуратуру. Я вообще считаю, что эти незаконно купленные машины заместители губернатора должны вернуть», — отметил Бахматов.

В ответ на письменный запрос «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры ответили, что проверка по жалобе Бахматова еще не закончена.

Схему приобретения дорогих иномарок для нужд чиновников ранее раскрывало «URA.RU». Машины покупало акционерное общество «Автодор «Северо-Запад», акции которого находятся в собственности зауральского правительства. Дорожное предприятие передавало автомобили в дар государственным предприятиям, которые затем передавали машины управлению по обеспечению деятельности правительства. По такой схеме в августе 2017 года купили новый автомобиль Toyota Land Сruiser (Prado), который возит первого вице-губернатора Сергея Пугина. Также приобрели Ford Explorer для заместителя губернатора по социальным вопросам Александра Карпова. При этом начальник финуправления Елена Лукашук заявляла, что в 2017 году правительство не приобретало машин для своих нужд.