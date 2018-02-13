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13 февраля 2018
16:01  13 февраля 2018 6

Уральский регион вошел в десятку самых счастливых в России

Якушев на встрече с молодыми сторонниками. Тюмень, сердце, радость, любовь, смайлик
Система анализировала сообщения горожан в соцсетяхФото: Николай Бастриков © URA.RU

Свердловская область вошла в топ-10 самых счастливых регионов России по данным независимой российской исследовательской компании «Медиалогия». Она составила этот рейтинг, проанализировав более двух миллионов сообщений в различных социальных сетях и блогах на предмет упоминания названий регионов в контексте со словом «счастье».

Свердловская область оказалась на девятом месте списка, частота упоминаний региона в соцсетях составила 2%. В топ-25 также вошли Челябинская область (1,71% — 11 место), Тюменская область (1,64% — 14 место) и Пермский край (1,53% — 16 место). Период исследования при составлении рейтинга составил январь 2018 года, данные были рассчитаны 12 февраля, сообщили «URA.RU» в компании. Отмечается, что в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Крым соответственно.

В октябре 2017 года первые три места в рейтинге самых счастливых регионов РФ были распределены таким же образом, сообщала «Русская планета». При этом Тюменская область входила в первую десятку «счастливого» рейтинга.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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