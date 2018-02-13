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Главные новости Свердловской области
21:12  13 февраля 2018 3

В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 сдают «убитую» квартиру за нереальные деньги. Дешевле ее купить. ФОТО

Две недели в этой квартире стоят 17 тысяч евроФото: сайт airbnb.ru
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Предприимчивые жители Екатеринбурга сдают свои квартиры в аренду на время чемпионата мира по футболу по завышенным ценам. Так, «убитую» двушку предлагают снять на две недели ЧМ-2018 за 17 тысяч евро.

На сайте airbnb.ru появилось объявление некой Анны с предложением сдать квартиру за 87 тысяч рублей в сутки. Проживание в течение всего чемпионата будет стоить 1 млн 218 тысяч рублей, или чуть больше 17 тысяч евро. Если посмотреть среднюю стоимость вторичного жилья по городу, то можно добавить небольшую сумму и выкупить всю квартиру.

В объявлении написано, что квартира уютная и очень теплая, с двумя комнатами и одной ванной без кондиционера и Wi-fi. Находится жилье около станции метро «Уралмаш», рядом торговый центр и овощной рынок. Но на некачественных фото видно, что квартира совсем не новая и плохо обставлена.

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Фото: airbnb.ru

Ранее «URA.RU» сообщало о реакции пользователей соцсетей на невероятную стоимость аренды жилья во время ЧМ-2018. Рынок размещения гостей чемпионата в Екатеринбурге выглядит так — 119 гостиниц, 68 хостелов и бесчисленное множество квартир, которые сдаются посуточно.

Ольга Кулакова
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