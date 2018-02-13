21:12 13 февраля 2018 3

Две недели в этой квартире стоят 17 тысяч евро Фото: сайт airbnb.ru

Предприимчивые жители Екатеринбурга сдают свои квартиры в аренду на время чемпионата мира по футболу по завышенным ценам. Так, «убитую» двушку предлагают снять на две недели ЧМ-2018 за 17 тысяч евро.

На сайте airbnb.ru появилось объявление некой Анны с предложением сдать квартиру за 87 тысяч рублей в сутки. Проживание в течение всего чемпионата будет стоить 1 млн 218 тысяч рублей, или чуть больше 17 тысяч евро. Если посмотреть среднюю стоимость вторичного жилья по городу, то можно добавить небольшую сумму и выкупить всю квартиру.

В объявлении написано, что квартира уютная и очень теплая, с двумя комнатами и одной ванной без кондиционера и Wi-fi. Находится жилье около станции метро «Уралмаш», рядом торговый центр и овощной рынок. Но на некачественных фото видно, что квартира совсем не новая и плохо обставлена.

1/3 Фото: airbnb.ru

Ранее «URA.RU» сообщало о реакции пользователей соцсетей на невероятную стоимость аренды жилья во время ЧМ-2018. Рынок размещения гостей чемпионата в Екатеринбурге выглядит так — 119 гостиниц, 68 хостелов и бесчисленное множество квартир, которые сдаются посуточно.