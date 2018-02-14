Матери без груди из Екатеринбурга, чей брак суд назвал однополым, грозит тюрьма

12:04 14 февраля 2018 22

Полицейские проводят дополнительную проверку, чтобы возбудить против Юлии Савиновских уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Против Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных детей после того, как она удалила грудь, может быть возбуждено уголовное дело — соответствующую проверку проводят сейчас сотрудники полиции. Об этом сообщил адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

«Друзья, печаль. Дна нет. Опека не только отобрала детей у Юлии Савиновских, но и пытается возбудить в отношении нее уголовное дело по ст. 156 УК РФ, а прокуратура вторит опеке», — написал он на своей странице в Facebook.

Защитник даже опубликовал фрагмент документа, в котором это отражено. В нем говорится, что еще в сентябре 2017 сотрудники отдела полиции №15 по заявлению Управления социальной политик Орджоникидзевского района о неблагополучии семьи Савиновских провели осмотр ее жилища на предмет ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей.

«В ходе осмотра жилищно-бытовые условия были удовлетворительны. У детей отдельная комната, у каждого ребенка свое спальное место, имеется одежда по сезону, продукты питания. Соседями семья характеризуется положительно», — говорится в документе. На основании проверки полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по статье 156 Уголовного кодекса РФ.

Однако уже 3 октября 2017 это постановление об отказе было отменено прокуратурой Орджоникидзевского района Екатеринбурга, материал был возвращен на дополнительную проверку. «Мы узнали об этом только вчера, — рассказал „URA.RU“ Алексей Бушмаков. — Необходимое условие для возбуждения уголовного дела по 156-й статье — жестокое обращение с детьми. Что там ищет полиция, я не знаю. Но меня смущает даже не это, а то, что опека обратилась с заявлением и прокуратура отменила отказ полиции в возбуждении дела».

По словам адвоката, он и его подзащитная намерены в ближайшее время ознакомиться с материалами этой проверки. «Будем обжаловать или каким-то другим образом действовать», — обещает защитник Юлии. Наказание по статье 156 УК РФ — до трех лет лишения свободы.

«URA.RU» подробно освещало историю Юлии Савиновских: в августе 2017 органы опеки отобрали у нее двух приемных сыновей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Также против нее сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. Судьба семьи приковала внимание российских и зарубежных СМИ, в ее защиту выступили многие известные люди, в том числе российские звезды и депутаты.

Однако система оказалась сильнее: сперва 26 августа Орджоникидзевский суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми. Небольшая надежда появилась, когда Свердловский облсуд, рассмотрев дело в апелляции, отправил его на новое рассмотрение. Однако 5 февраля было озвучено новое решение: суд постановил не возвращать приемных детей в семью Юлии Савиновских. На днях адвокат получил мотивировочную часть решения, в которой суд признает Юлию мужчиной, а ее брак — однополым.