В Сети появилось видео авиаудара по военным в Сирии. ВИДЕО

13:16 14 февраля 2018 14

Министерство обороны США утверждает, что танк заехал на чужую территорию Фото: скрин с видео на сайте Пентагона

Министерство обороны США опубликовало на своем сайте видео авиаудара международной коалиции по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Запись была сделана 7 февраля, когда американцы уничтожили большую группу войск, выдвинувшуюся в место предполагаемой дислокации террористов.

На кадрах запечатлен момент уничтожения танка Т-72. Подбитый танк считается первой целью уничтоженной группировки. «Он маневрировал в непосредственной близости от оборонительных позиций, занятых Сирийскими демократическими силами», — цитирует заявление Пентагона РИА «Новости».

По версии США, сирийские правительственные войска начали неспровоцированную атаку на командный центр Сирийских демократических сил. В ответ были уничтожены силами Коалиции посредством нанесения авиаударов.

По словам сирийских военных, их группировка выполняла задачу по уничтожению спящей террористической ячейки, когда подверглась атаке со стороны американцев. Это дало основание для обвинения США в поддержке террористов, причем подчеркивается, что их Коалиция действует в стране без официального разрешения Дамаска.

В Минобороны РФ, комментируя происшествие, также заявляли, что авиация возглавляемой США коалиции атаковала сирийских ополченцев, когда те проводили операцию против «спящей» ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

При этом в незарегистрированной организации «Другая Россия», добавляет РИА «Новости», сообщили о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, который находился в Сирии в качестве добровольца. Как отмечает «Интерфакс», соратники Ананьева утверждали также, что при ударе погиб казак Владимир Логинов.