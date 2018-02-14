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14 февраля 2018
14:39  14 февраля 2018 7

ЦИК предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин»

Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова отметила, что «Первый канал» должен действовать осмотрительно и отложить показ фильмаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Центризбирком не нашел незаконной агитации в действиях «Первого канала», который решил повторно показать фильм Оливера Стоуна «Путин». Однако глава ЦИК Элла Памфилова все же рекомендовала отложить показ до завершения голосования на президентских выборах.

По словам Памфиловой, «Первый канал» должен «действовать с должной степенью осмотрительности», чтобы к избирательной кампании ни у кого не возникало вопросов. Но по факту сложившаяся ситуация уже вызвала недовольство штабов некоторых кандидатов, отмечают «Ведомости». При этом формально демонстрация фильма Стоуна не нарушает избирательное законодательство — в нем нет призывов голосовать, нет описания последствий избрания или неизбрания кандидата, позитивных или негативных комментариев. Получить комментарий «Первого канала» «URA.RU» не удалось, в пресс-службе никто не брал трубку.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова пожаловалась в ЦИК в связи с тем, что «Первый канал» решил показать документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Путин» о действующем президенте России перед началом агитационного периода в СМИ. Представители партии посчитали это незаконной предвыборной агитацией.

Дарья Корчак
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