В Кремле призвали СМИ не верить данным о гибели россиян в Сирии

В Кремле призвали журналистов не верить данным о гибели россиян в Сирии. С заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией», — приводит слова официального представителя Кремля РИА «Новости». Песков призвал и «серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных». При этом пресс-секретарь главы государства не исключил, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ — помимо военных, но детальной информацией Кремль не располагает.
Ранее в СМИ появилась информация о 600 россиянах, якобы погибших в Сирии с начала военной операции. Песков заявил, что Кремль не располагает данными о гибели россиян, находившихся в Сирии, помимо военных вооруженных сил. Как сообщало «URA.RU», он посоветовал обратиться за этой информацией в Министерство обороны России.
В Сети также появилась видеозапись авиаудара по военным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор — момент уничтожения танка Т-72. Пентагон, сирийские военные и Министерство обороны России выдвинули разные версии произошедшего.