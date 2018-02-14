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14 февраля 2018
16:31  14 февраля 2018 6

В Кремле призвали СМИ не верить данным о гибели россиян в Сирии

Жанры. Кремль. Москва, кремль, туристы, кремлевская стена, фотографировать, прыжок
В Кремле в настоящее время не делают никаких выводовФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Кремле призвали журналистов не верить данным о гибели россиян в Сирии. С заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией», — приводит слова официального представителя Кремля РИА «Новости». Песков призвал и «серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных». При этом пресс-секретарь главы государства не исключил, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ — помимо военных, но детальной информацией Кремль не располагает.

Ранее в СМИ появилась информация о 600 россиянах, якобы погибших в Сирии с начала военной операции. Песков заявил, что Кремль не располагает данными о гибели россиян, находившихся в Сирии, помимо военных вооруженных сил. Как сообщало «URA.RU», он посоветовал обратиться за этой информацией в Министерство обороны России.

В Сети также появилась видеозапись авиаудара по военным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор — момент уничтожения танка Т-72. Пентагон, сирийские военные и Министерство обороны России выдвинули разные версии произошедшего.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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