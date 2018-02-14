22:27 14 февраля 2018 3

Оказывается, вопрос был решен еще полгода назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Органы прокуратуры не будут добиваться возбуждения уголовного дела против Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных сыновей после того, как она удалила грудь. Об этом «URA.RU» сообщил официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, высказавшая недоумение по поводу заявлений, распространяемых в интернете защитником Савиновских Алексеем Бушмаковым.

«Очень странна позиция адвоката Бушмакова, — заявила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Полицейское постановление об отказе от возбуждения уголовного дела выносилось еще в сентябре 2017 года. 3 октября оно действительно было отменено прокуратурой в связи с неполнотой проверки, поскольку в ее материалах не было ни опроса врачей, ни информации о том, в каком состоянии в больницу поступили приемные дети Савиновских».

Однако, по словам Канатовой, уже 10 октября было вновь вынесено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. «Все необходимые документы были приобщены, и прокуратура согласилась с этим решением, — рассказал пресс-атташе свердловского надзорного ведомства. — Никто в отношении Савиновских не пытается возбудить никаких уголовных дел. Это решение было принято еще 10 октября, и совершенно непонятно, почему адвокат поднимает эту тему сейчас, спустя полгода!».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в отношении Юлии Савиновских может быть открыто уголовное производство по статье 156 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее выполнение родительских обязанностей). Своими опасениями на эту тему поделился адвокат Бушмаков, выложивший в Сеть фрагмент документа, согласно которому прокуратура отменяет отказ в возбуждении уголовного дела и отправляет материалы обратно в полицию для дополнительной проверки. Санкция статьи 156 УК РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

В августе 2017 органы опеки отобрали у нее двух приемных сыновей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Также против нее сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. Судьба семьи приковала внимание российских и зарубежных СМИ, в ее защиту выступили многие известные люди: звезды, депутаты.

Однако система оказалась сильнее: 26 августа Орджоникидзевский суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми. Свердловский облсуд, рассмотрев дело в апелляции, отправил его на новое рассмотрение, и 5 февраля было озвучено новое решение: суд постановил не возвращать приемных детей в семью Юлии Савиновских. На днях адвокат получил мотивировочную часть решения, в которой суд признает Юлию мужчиной, а ее брак — однополым.